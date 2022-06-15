من بينهم الهلال والشباب .. انقسام في الدوري السعودي بسبب الرديف

دوري الرديف يقسم الأندية في السعودية!

اختلاف في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لإقامة دوري الرديف في السعودية، بسبب ازدحام المواعيد حيث يتباحث الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأندية حول قضية إقامة دوري الرديف.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل خطابات للأندية الأسبوع الماضي من أجل التشاور حول الدوري الرديف، وجاءت الردود متباينة بين مؤيد ومعارض لإقامته في الموسم الجديد.

أندية الهلال، والأهلي، والاتحاد، والنصر، وضمك، والتعاون، والفيحاء، والطائي، والعدالة عارضت تنظيم الدوري في الموسم المقبل، فيما أيد الشباب، والفيصلي، والاتفاق، وأبها، والفتح، والباطن إقامة البطولة.

دوري الرديف السعودي بين مؤيد ومعارض

وصرح فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي لصحيفة "الرياضية" السعودية إنه يؤيد فكرة إقامة دوري الرديف، حيث يرى إنه مفيد للأندية، ويتم تنظيم بطولات الشباب في الدوريات العالمية.

كما تحدث عن ازدحام المواعيد قائلًا: “نستطيع تنظيم البطولة بكل سهولة، وسيكون إنعكاسه إيجابي على لاعبي الفئات العمرية، والمنتخبات والأندية أيضًا”.

واتفق معه فهد آل مفرح نائب رئيس نادي أبها حيث صرح لجريدة "الرياضية": “دوري الرديف سيكون فرصة للاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الأول، خاصةً مع وجود ثمانية لاعبين أجانب مع كل نادٍ، وسيكسب اللاعبين فرصة للاحتكاك والمنافسة".

وأيد نادي الفتح إجراء دوري الرديف من أجل الاستفادة بضم لاعبين صاعدين إلى الفريق الأول.

الاتحاد السعودي سيصدر قراره النهائي حول دوري الرديف في الفترة القادمة، بعد مناقشة الملف في ورشة عمل لجنة المسابقات، واستعراض لمسودة روزنامة الموسم القادم.

اقرأ أيضًا..

سعد الشهري .. لأن الانتماءات فوق الوطنية!

الدعيع يستعد للعودة للملاعب: أسأل الله أن أخدم وطني في المستقبل القريب