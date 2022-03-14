من برشلونة وسيتي إلى مخبأ تحت الأرض .. تحول درامي في حياة نجم شاختار

كشف فرناندو فالنتي مدرب الفريق الثاني لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني عن معاناة اللاعب الشاب جورجي سوداكوف من ويلات الصراع الروسي الأوكراني.

جاء هذا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وفي حوار صحفي سبقه بساعات.

وكتب فالنتي: "سوداكوف هو الموهبة الأعظم التي دربتها في حياتي، هو يلعب لمنتخب أوكرانيا وجدد عقده مؤخرًا في شاختار، هو إنسان مذهلة وينتظر نجله الأول من زوجته ليزا".

وأردف: "الأحلام التي أراد أن يحققها سُرقت منه في مخبأ تحت الأرض بسبب حرب لا عقلانية، أنا أبكي وأصلي من أجل ذلك الثنائي، وكل النجوم الشباب والأصدقاء الذي تركتهم في أوكرانيا والذي جعلوني سعيدًا لمدة عامين، قلبي معكم".

وأضاف في تصريحات لوكالة "لوسا" البرتغالية: "هو لاعب يستطيع أن يلعب لمانشستر سيتي أو لبرشلونة، ولدي علاقة وثيقة به".

وأنهى كلماته: "كنت أسعد بتطوره، وكان لدي صورة له مع صديقته وهي حامل، الآن أرسل لي صورة له داخل مخبأ تحت الأرض، كلما أنظر لها الدموع تنهمر من عيوني".

جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.