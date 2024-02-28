من أجل ريال مدريد.. رد الاتحاد الإسباني النهائي على شكوى إشبيلية!

الملكي يثير الجدل في الليجا..

تجاهلت اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم مطالب إشبيلية وشكواه لريال مدريد بشأن مقاطع الفيديو التي ظهرت على تليفزيونه الرسمي قبل مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد أصدر مقاطع فيديو قال إشبيلية إنها تضغط على طاقم تحكيم المباراة وتخل بمبدأ نزاهة المنافسة على حد تعبيره.

لكن اللجنة التأديبية تجاهلت هذا الطلب، مؤكدة أن ما يشتكي منه إشبيلية "لم يخرق أي لائحة تأديبية" الأمر الذي فنده إشبيلية في بيان رسمي قبل إعلان صحيفة "ماركا" رد فعل اللجنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن ريال مدريد كان قد حقق فوزًا متأخرًا على إشبيلية 1-0 بهدف لوكا مودريتش ليواصل تصدره للدوري الإسباني في موسمه الجاري.

ويملك ريال مدريد في رصيده 65 نقطة في صراع المنافسة على بعد 6 نقاط من جيرونا صاحب المركز الثاني و8 من برشلونة الثالث.