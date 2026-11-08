من أجل إنتر ميامي .. ميسي يعود إلى الأرجنتين

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ليونيل ميسي على أعتاب العودة المذهلة والمؤثرة إلى الأرجنتين بعد أشهر قليلة فقط من توديعه الساحة الدولية. وتفيد التقارير بأن إنتر ميامي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإقامة مباراة ودية رفيعة المستوى في فترة الإعداد للموسم، تشهد عودة المهاجم الأسطوري إلى أرض الملعب الذي خاض عليه مباراته الأخيرة مع أبطال كأس العالم 2022.

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إنتر ميامي يستهدف مباراة ودية في الـ"مونومنتال"

يخطط إنتر ميامي للقيام برحلة إلى بوينس آيرس لخوض مباراة ضمن تحضيرات ما قبل الموسم أمام ريفر بليت. ووفقًا لـBolavip Argentina، فإن المواجهة مقررة مبدئيًا في 19 يناير على أرضية ملعب الـ"مونومنتال" الأيقوني.

وستشهد المباراة عودة ميسي إلى الملعب ذاته الذي أنهى فيه مؤخرًا مسيرته الدولية. فقد ودّع المهاجم المنتخب الأرجنتيني في 6 أكتوبر عقب مباراة أمام بنين.

جولات عالمية وروابط متنامية

ومع أن أيًا من الناديين لم يؤكد المباراة رسميًا، إلا أن اللقاء المقترح ينسجم تمامًا مع الاستراتيجية التجارية التي ينتهجها إنتر ميامي مؤخرًا. فقد انطلق نادي الدوري الأمريكي بنشاط في جولات عالمية لتوسيع علامته التجارية منذ وصول ميسي إلى الولايات المتحدة.

ويمثّل اصطحاب الفريق إلى العاصمة الأرجنتينية تطورًا طبيعيًا للنادي. كما يتيح لقائد إنتر ميامي أن يعيد التواصل مع جماهير محلية احتضنته بقوة.

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احترام متبادل في الـ"مونومنتال"

يرتبط ميسي بعلاقة فريدة مع ريفر بليت. فخلال وداعه الدولي في أكتوبر، بذل النادي الأرجنتيني جهودًا استثنائية لتكريم المهاجم الأسطوري، حيث قدّم له الرئيس ستيفانو دي كارلو بطاقة عضوية فخرية ودرعًا تذكاريًا.

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كما تسلّم قميصًا يحمل الرقم 10 مُخصصًا له احتفاءً بالذكرى الـ125 لتأسيس النادي. وفي المقابل، أهدى ميسي الجماهير قميص مباراته الموقّع، والذي يُعرض الآن بكل فخر في متحف ريفر بليت.

عبور أدوار الإقصاء في كأس الدوري الأمريكي

وقبل أن يحوّل تركيزه إلى خططه الخاصة بشهر يناير، يتعين على إنتر ميامي اجتياز حملة حاسمة في أدوار الإقصاء بكأس الدوري الأمريكي. فقد قدّم الفريق موسمًا محليًا قويًا ضمن من خلاله بأمان مقعده في مرحلة ما بعد الموسم، إلى جانب بطاقة التأهل إلى كأس أبطال الكونكاكاف المقبلة.

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وسيواجه ميسي وزملاؤه الآن كولومبوس كرو صاحب التصنيف السابع في سلسلة متوقعة بشدة من الدور الأول تُحسم بأفضل نتيجة في ثلاث مباريات. وبمجرد انتهاء مشوارهم في أدوار الإقصاء، ستكون الرحلة المقترحة إلى بوينس آيرس بمثابة عودة رفيعة المستوى إلى الديار لافتتاح حملتهم المقبلة.