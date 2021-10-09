من الأفضل .. تاليسكا أم بيريرا؟ إجابة صادمة من وليد الفراج

مشجع سأل الإعلامي البارز والإجابة كانت صادمة له

سأل أحد المشجعين الإعلامي وليد الفراج خلال حلقة مساء أمس من برنامج "أكشن مع وليد" عن الأفضل بين نجمي الهلال والنصر، ماتيوس بيريرا وأندرسون تاليسكا، لكنه تلقى إجابة صادمة من المذيع البارز.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي متوقف حاليًا بسبب انشغال المنتخبات بتصفيات كأس العالم 2022 ودوري الأمم الأوروبية، وقد لعب المنتخب السعودي ضد اليابان يوم الخميس الماضي واستطاع الفوز بهدف فراس البريكان وسيُواجه الصين يوم الثلاثاء القادم.

وخُصصت حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" للحديث عن المنتخب السعودي وحظوظه في التأهل ومباراتيه أمام اليابان والصين، لكن أحد المشجعين أرسل للفراج يسأله عن الأفضل بين تاليسكا وبيريرا خاصة في ظل الصراع الكبير بينهما في الإعلام والسوشيال ميديا خاصة تويتر.

الفراج أبدى غضبه وانزعاجه من السؤال، وأجاب المشجع بنبرة غاضبة قائلًا "والله ليس وقته الآن، ليس وقت الهلال والنصر الآن ولا غدًا ولا بعد الغد، دعونا نركز مع المنتخب السعودي الآن".

أضاف "ما رأيكم أن نُكمل تلك القصة بالحديث عن الأفضل بين سامي الجابر وماجد عبد الله، ليس وقته الآن وليس وقت المقارنات، قد تجد ذلك الحديث في برنامج آخر وليس عندي، خاصة تلك الأيام".

يُشار إلى أن النصر فاز بتوقيع تاليسكا بعد صراع مع الهلال، فيما نجح الأخير في ضم بيريرا من وست بروميتش ألبيون في صفقة أصبحت الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.