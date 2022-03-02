من أجل مصلحة النادي .. أبراموفيتش يعلن رسميًا عرض تشيلسي للبيع

قرر الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي عرض النادي للبيع رسميًا.

أبراموفيتش وجه رسالة للإعلان عن نيته بيع تشيلسي عبر الموقع الرسمي للنادي اللندني على شبكة الإنترنت.

قرار أبراموفيتش، وكما جاء في رسالته، يأتي في إطار حرصه على مصلحة النادي في المقام الأول.

ماذا جاء في رسالة أبراموفيتش؟

وجاء في الرسالة الموجهة من رومان أبراموفيتش إلى جماهير تشيلسي: "أود أن أتطرق إلى التكهنات الإعلامية خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي".

وأضاف: "كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات من أجل مصلحة النادي، في الوقت الحالي، اتخذت قرارًا ببيع تشيلسي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وتابع: "لن يتم التعجيل في بيع النادي، ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن بالشغف الخالص لكرة القدم والنادي".

وأردف: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلًا عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأكمل: "أرجو أن تعلموا أن هذا القرار كان صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".

واختتم أبراموفيتش: "آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا، وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة، سيظل نادي تشيلسي لكرة القدم وأنصاره دائمًا في قلبي".

لماذا قرر أبراموفيتش بيع تشيلسي؟

ويبدو أن قرار أبراموفيتش جاء نظرًا للضغوط المتزايدة عليه بسبب "العملية العسكرية الخاصة" التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

العديد من التقارير تحدثت عن علاقة أبراموفيتش، أحد أغنى الشخصيات في روسيا، مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا.

ذلك وضع أبراموفيتش تحت ضغط شديد في إنجلترا، لدرجة أنه اضطر خلال الأيام الماضية للتنحي عن رئاسة النادي، والآن جاء قراره ببيع تشيلسي.

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