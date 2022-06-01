من أجل مستقبل خط الوسط.. جوهرة دورتموند يغازل ريال مدريد

بديل كفء لثلاثي الوسط الكبير في السن

وسط اهتمام ريال مدريد بضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند جودي بيلينجهام، فإن اللاعب الإنجليزي نفسه أبدى بادرة طيبة حيال الانتقال إلى الميرنجي.

وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد مهتم للغاية بضم بيلينجهام كبديل على المدى الطويل لثلاثي وسطه التاريخي، كارلوس كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس.

وكبادرة للموافقة على أي عرض من ريال مدريد، فإن اللاعب تم الإفصاح عن حضوره مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس من الملعب.

ولكن ما أثار الجدل هو أن بيلينجهام لم يحضر من الملعب لمؤازرة بني وطنه ليفربول، وإنما حضر في المربع المخصص للراعي الرسمي لقمصان ريال مدريد، أديداس، ما يعني وجودًا ضمنيًا ضمن مشجعي ريال مدريد في الملعب.

ولكن الصفقة ستكون محاطة بصعوبات كبيرة، أولاها الموقف التعاقدي المريح لبيلينجهام في صفوف بوروسيا دورتموند وهو الذي يمتلك عقدًا يصل إلى عام 2025 تم تجديدها بترحيب من الطرفين في 2021.

يملك بيلينجهام من العمر 19 عامًا فقط، وتبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو وفقًا لتقديرات موقع "ترانسفير ماركت"، ويجيد اللعب في مراكز الوسط كلها وبذلك سيكون خيارًا مستقبليًا رائعًا بالنسبة لملوك دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا..

3 أسماء تشعل حرب ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الميركاتو

ريال مدريد قد يعرقل انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة

"حلمي أصبح حقيقة" .. بيل يودع ريال مدريد بعد فترة مضطربة في برنابيو