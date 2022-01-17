من أجل تمثال .. حملة تبرعات كبيرة يشنها فيسل كوبي لإنييستا

شن نادي فيسيل كوبي الياباني حملة تبرعات كبيرة بهدف إقامة تمثال تكريمًا للنجم الإسباني، أندريس إنييستا لاعب الفريق الياباني الحالي.

نجم برشلونة السابق انضم إلى فيسيل كوبي في صيف 2018 ومنذ ذلك الحين لا يتوقف عن تقديم أفضل المستويات رفقتهم.

ما هي تفاصيل الحملة؟

الأمر بدأ عندما افتتح النادي حملة تبرعات عبر الإنترنت من أجل مساهمة الجماهير في إقامة تمثال للنجم الإسباني سيتواجد أمام النادي.

وستتمثل فكرة النادي في ضمان مساهمة الجماهير في التمثال الذي سيكون مصنوعًا من البرونز قيمته 115 ألف يورو.

وسيكون هذا التمثال بمثابة شكر وتقدير لإنييستا على السنوات التي قضاها داخل النادي منذ عام 2018.

كيف هي علاقة إنييستا والفريق الياباني؟

وانضم "الرسام" وسط برشلونة السابق إلى كوبي في عام 2018 في صفقة قدرت بحوالي 30 مليون يورو سنويًا، بعدما رفض عدة عروض من بينها لأندية صينية وأسترالية.

إنييستا يتمتع بشعبية كبيرة في اليابان، في حين يقدر محللون أنه كان مصدر عائدات مالية بأكثر من 100 مليون دولار من مبيعات التذاكر وعائدات المبيعات.

الجدير بالذكر أنّ صاحب الـ 37 عامًا جدد عقده مع فيسيل كوبي الصيف الماضي لعاميين إضافيين أي ينتهي في يونيو 2023.