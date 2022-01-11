من أجل بيلوتي.. طرق الهلال وصندوق الاستثمار السعودي تتقاطع من جديد

من جديد، تقاطعت تحركات نادي الهلال وصندوق الاستثمار السعودي ممثلًا في نادي نيوكاسل الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية، وهذه المرة من أجل أندريا بيلوتي قائد نادي تورينو الإيطالي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتبط الهلال ونيوكاسل بالحصول على خدمات الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي، قبل أن يهدأ اهتمام الطرفين بالجابوني الدولي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في سوق الانتقالات، عن اهتمام الهلال بالتعاقد مع بيلوتي.

وأكد دي مارزيو أن الهلال قدم عرضًا بالفعل إلى تورينو في محاولة للتعاقد مع بيلوتي في فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم هجوم "الزعيم" خلال منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم الهلال مبلغًا خرافيًا من حيث الراتب لإقناع بيلوتي بارتداء القميص الأزرق، بالإضافة إلى الدفع الفوري إلى تورينو، وهو ما يرجح كفة بطل الدوري السعودي للحصول على خدمات الدولي الإيطالي.

وأكد دي مارزيو أن نيوكاسل الإنجليزي كان هو الآخر مهتمًا بالحصول على خدمات بيلوتي، لكن اللاعب مقتنع بفكرة إنهاء الموسم في تورينو.

لكن الصحفي السعودي إبراهيم الفريان أشعل الأجواء حول اهتمام الهلال بضم بيلوتي، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

باقي تكه .. وافهم يا فهيم pic.twitter.com/JuhR2mvYPa — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) January 11, 2022

ونشر الفريان صورة للنجم الإيطالي مع تعليق مقتضب: "باقي تكة .. وافهم يا فهيم"، في إشارة لاقتراب إنهاء الأمور لصالح الهلال في الصفقة.

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