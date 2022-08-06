من أجل الدوري الأوروبي .. نجم مالمو يرسل شقيقه لزفافه بدلًا منه!

ليس الحدث الغريب الوحيد بمسيرته

وقع محمد بويا توراي لاعب نادي مالمو السويدي في واحد من أصعب الاختبارات في حياته، بالاختيار بين حياته المهنية والعائلية، ليقوم بأحد أغرب التصرفات على الإطلاق.

اللاعب السيراليوني انضم إلى صفوف مالمو هذا الصيف قادمًا من نادي لونجمين الصيني، ليبدأ رحلة جديدة في أوروبا بعد رحيله للصين للمرة الأولى في 2020.

النادي السويدي أعلن عن ضمه اللاعب في 22 يوليو بعد سفره إلى المدينة، لكن يقال إن حفل زفافه في سيراليون قد تم قبلها بيوم واحد.

مالمو طلب من اللاعب الانضمام لصفوف الفريق بشكل مبكر، بسبب ارتباط الفريق بلعب التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي بعد توديع تصفيات دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ27 سنة أراد الانضمام لفريقه الجديد في أقرب فرصة، ولأنه لم يكن قادرًا على التواجد بمكانين في وقت واحد، لذلك اختار توراي عدم حضور حفل زفافه.

وكانت المفاجآة وفقًا لموقع "SportBible" هي بعدما جعل شقيقه يحل محله في حفل زفافه على زوجته الجديدة سعاد بيدون.

ونشر اللاعب ثلاث صور له ولزوجته الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أكد أن هذه الصور تم التقاطها قبل الحدث الفعلي.

وبهذا الشكل يتغيب اللاعب عن زفافه مفضلًا مسيرته المهنية، على أمل أن يقضي شهر العسل مع زوجته في وقت لاحق هذا العام.

وقال توراي لصحيفة "أفتون بلاديت":"تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون، لكني لم أكن هناك لأن مالمو طلب مني الحضور إلى هنا في وقت سابق".

وأضاف:"التقطنا الصور مقدمًا ولكني لم أكن هناك وذهب شقيقي لتمثيلي في حفل الزفاف، وسأحاول نقل زوجتي إلى السويد لتعيش معي هنا وتكون قريبة مني".

حدث غريب أليس كذلك؟ ولكنه ليس الوحيد في مسيرة اللاعب السيراليوني الذي تصدر عناوين الصحف قبل بضع سنوات، عندما ادعى تعرضه للإصابة بسبب السحر الأسود بعد فوزه بالحذاء الذهبي للدوري السويدي مع فريقه السابق يورجوردين في موسم 2018/2019.

وقال اللاعب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"أخبرتني الطبيبة أن سبب إصابة إصبع قدمي هو أنني دست على شيء روحي في معسكر ليون ستارز، وضعه في طريقي شخص أراد إصابتي بداء الفيل لتدمير مسيرتي".

وأوضح:"أخبرتني أيضًا أنه إذا ذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج أو استخدمت الطب التقليدي فهذا سينهي حياتي المهنية".

دليل آخر يوضح كيفية حرص توراي على حياته المهنية، لدرجة تجعله لا يذهب إلى الطبيب للعلاج وفقًا لمعلومة روحية ويرسل شقيقه لحضور حفل زفافه بدلًا منه!