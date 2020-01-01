من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد .. احذروا يا كبار الدوري الإنجليزي!

هل نرى نسخة مرعبة من الدوري الإنجليزي الموسم المقبل؟

هل سألت نفسك يومًا عن السبب وراء قوة الدوري الإنجليزي؟ السبب الذي يدفع البعض لوصفه بالدوري الأفضل في العالم؟

لو سألت أي متابع للبريميرليج سيقول إنّه البطولة الأكثر تنافسية في العالم، فحينما تنظر إلى الأندية في البطولة الإنجليزية تجد أنّ فرق مثل مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، آرسنال، تشيلسي، توتنهام لديهم العناصر القادرة على الفوز باللقب أو المنافسة عليه حتى النهاية.

المزيد من الفرق

وخارج الكبار، تجد فرق مثل إيفرتون ووست هام وليستر سيتي وغيرها من الفرق قادرة على ضخ العديد من الأموال في سوق الانتقالات ودعم الفريق لأجل المنافسة.

ورغم أزمة جائحة كورونا وتراجع عدد من الفرق عن ضم صفقات جديدة في سوق الانتقالات منها ريال مدريد وليفربول وحتى برشلونة غير القادر على جلب صفقة جديدة قبل التخلص من عدد من اللاعبين، هناك فرق في إنجلترا تصرف دون هوادة.

لا نتحدث عن فرق المقدمة، ولكن نيوكاسل يونايتد وإيفرتون وليدز يونايتد ووولفرهامبتون.

الموارد المالية

ما يجعل الدوري الإنجليزي مميزًا هو توزيع العوائد المالية بنسب شبة متساوية وبمبالغ ضخمة مقارنة بباقي الدوريات.

فقد تجد فريقًا في نهاية ترتيب الدوري الإنجليزي ويحصل على عوائد بث تتجاوز ما يحصل عليه ثالث أو رابع ترتيب الدوري الإسباني أو الإيطالي على سبيل المثال.

ومع فتح بيئة الاستثمار بتسهيلات كبيرة في إنجلترا، فإنّ صرف 200 مليون يورو في سوق انتقالات واحد لفرق اعتادت التواجد في المنطقة الدافئة من البريميرليج أمر معتاد.

وما الجديد؟

الجديد في الموسم الحالي هو الأسماء التي وقعت معها هذه الأندية، فنحن نتحدث عن تعاقد إيفرتون مع خاميس رودريجيز من ريال مدريد وجلب نيوكاسل لثنائي بورنموث كالوم ويلسون وريان فريزر ثم جمال لويس الذي فشل ليفربول – حامل لقب الدوري – في جلبه.

شاهدنا إيفرتون يضم عبد الله دوكوري من واتفورد رغم أنّه كان حلم الفرق الكبيرة مثل آرسنال، لكن الفريق الذي أنهى النسخة الماضية من البريميرليج في المركز الـ12 ظفر به.

كل هذا دون الحديث عن وولفرهامبتون الذي فتح سوقًا في البرتغال يضم المواهب بمبالغ ضخمة ويحرم كبار إنجلترا وأوروبا من الاستفادة منهم.

هل تتغير المعادلة؟

مع تركيز فرق وسط الجدول على ضم صفقات مناسبة للخطة وكذلك بإمكانيات فردية مميزة فإنّ الموسم الجديد في إنجلترا قد يكون مثيرًا.

ليدز يونايتد اشترى رودريجو من فالنسيا رغم محاولات من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو لضمه في السنوات الماضية دون فائدة، مما يعني أنّ نوعية الصفقات في حد ذاتها جيدة للغاية.

ومع وجود مدربين مثل كارلو أنشيلوتي ومارسيلو بيلسا وغيرهم في فرق وسط الدوري يضمن وجود ندية كبيرة في المباريات المقبلة ونسخة غير اعتيادية من البريميرليج.

ليفربول سيجد معاناة كبيرة في الاحتفاظ بلقبه وسط إصرار جاره على دعم الفريق بأفضل العناصر الممكنة وامتلاك مانشستر سيتي الحافز الأكبر لاستعادة لقب البريميرليج.

ولكن من يجب عليه القلق أكثر هي فرق مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام التي لم تحل كل مشاكلها في سوق الانتقالات حتى الآن، فقد تجد هذه الفرق منافسة شرسة على المراكز القارية وقد نرى أحدهم خارج المراكز الأولى!