من أجل برشلونة .. محرز على بعد خطوة من الرحيل عن مانشستر سيتي!

محرز وبرشلونة؟ مفاجآت الميركاتو تتواصل..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن مفاجأة كبيرة في سوق انتقالات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث أن النجم الجزائري رياض محرز بات على رادار برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يراقب عن كثب خلال الفترة الحالية الثنائي رحيم ستيرلينج ورياض محرز.

خبر رحيل ستيرلينج قد لا يكون مفاجأة كبيرة، حيث ابتعد اللاعب عن التشكيل الأساسي لبيب جوارديولا في الأسابيع الأخيرة، وتم ربطه ببرشلونة منذ ساعات.

لكن خبر رحيل رياض محرز هو المفاجأة الأكبر، حيث يحصل النجم الجزائري على الدقائق بشكل منتظم مؤخرًا، ويشيد به جوارديولا في كل مناسبة ممكنة، ولم يتوقع أحد أن ينتقل إلى برشلونة هذا الصيف كما يقال في الوقت الحالي.

لماذا لا يقلق مشجعي مانشستر سيتي حول رحيل محرز؟

السبب الذي لا ينبغي أن يشعر مشجعو مانشستر سيتي بالقلق بشكل مفرط من أجله هو أن رياض محرز نفسه أوضح من قبل أنه سعيد في مانشستر ، مستبعدًا احتمال انتقاله إلى نادي شمال لندن.

ولكن كان هذا فيما يخص خطوة الانتقال إلى آرسنال، أما مع ظهور اسم برشلونة فإن المعطيات كلها تختلف خاصة مع احتمالية رحيل رحيم سيترلينج أيضًا وربطه بالنادي الكتالوني.

.ومن وجهة نظر البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنجيتو" فإن اللاعب الجزائري الدولي يبحث عن الابتعاد عن ملعب الاتحاد هذا الصيف، وهو ما تم مناقشته مع النادي الكتالوني بالفعل.

ما هي أرقام محرز في مانشستر سيتي؟

لعب النجم الجزائري في 141 مباراة مع مانشستر سيتي في كل البطولات حتى الآن منذ أن جاء من ليستر سيتي.

اللاعب سجل 48 هدفًا وصنع 38 تحت قيادة بيب جوارديولا، بالرغم من عدم لعبه بانتظام رفقة الفريق.

جدير بالذكر أن هاري كين كان قد طلب الرحيل بشكل رسمي عن صفوف فريق توتنهام قبل أيام، لكن رحيله لأحد الفرق داخل إنجلترا سيكون في منتهى الصعوبة.

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