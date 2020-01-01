من أجل المستقبل.. ريال مدريد بدون تعاقدات الموسم القادم

لإنقاذ خزينة النادي بسبب غياب الجماهير

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لاتخاذ خطوة حاسمة من أجل مستقبل الفريق، وذلك بعدم الإنفاق على صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال تأثر مع باقي الأندية على مستوى أوروبا بأزمة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، مما دفعه لتخفيض رواتب جميع اللاعبين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن ريال يحاول حالياً تخفيف الضربة الاقتصادية، عن طريق توفير حوالي 200 مليون يورو من الإيرادات.

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وأوضحت أن التحدي الحالي الذي وضعه فلورنتينو بيريز رئيس النادي، هو التعامل مع هذا القرار بأفضل صورة ممكنة، لحين تعافي ميزانية النادي من أزمة كورونا وغياب الأموال خلال التوقف وإقامة المباريات بدون جماهير.

ويطمح بيريز في توفير ما يقرب من ثُلث ميزانية النادي حتى شهر يناير القادم، وهو الموعد المتوقع لعودة الجماهير مرة أخرى في ملاعب إسبانيا.

وتطمح إدارة ريال في عودة الأمور لصورتها الطبيعية في يناير، ليتم ضخ الأرباح والإيرادات مرة أخرى بسبب الحضور الجماهيري، مما سينعكس بالإيجاب على خزينة النادي والأموال المتوفرة للمدرب زين الدين زيدان لضم لاعبين جدد.

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يذكر أن ريال يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بعد 27 جولة بـ56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر قبل التوقف.