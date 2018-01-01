منير حدادي على رادار روما

روما يريد نجم برشلونة منير حدادي

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فريق روما مهتم بالتعاقد مع لاعب برشلونة منير حدادي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا لا يحظى بالمشاركة أساسيًا بشكل مستمر مع البلوجرانا، مما يزيد من احتمالات مغادرته لقلعة كامب نو قريبًا.

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وكان اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية، قد قضى الموسم الماضي معارًا لصفوف فريق ديبورتيفو ألافيس، ومن قبله أعير لفالنسيا لمدة موسم أيضًا.

ولعب حدادي مع الفريق الأول لبرشلونة 56 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن، وأحرز 12 هدفًا منذ تصعيده للفريق الأول عام 2014.

يذكر أن حدادي كان قد انضم لصفوف الناشئين في برشلونة "لاماسيا" عام 2011، وتدرج في فرق الفئات العمرية حتى صعوده للفريق الأول عام 2014، وكانت المشاركة الأولى له مع الفريق الأول يوم الرابع والعشرين من أغسطس أمام فريق إليتشه، عندما حل بديلًا للاعب بيدرو رودريجيز.