منير بعد الانضمام لإشبيلية: برشلونة في قلبي

ما هي رسالة منير الحدادي لبرشلونة بعد الرحيل لصفوف إشبيلية؟

وجّه منير الحدادي، لاعب إشبيلية المنضم حديثًا من برشلونة، رسالة إلى جماهير البلوجرانا بعد 5 سنوات مع الفريق الأول.

الحدادي رحل مقابل مليون ونصف يورو إلى إشبيلية بعد رفض تجديد عقده مع الفريق.

وقال اللاعب ذو الأصول المغربية في تغريدة عبر موقع "تويتر": "برشلونة دائمًا في قلبي. بدأت مسيرتي هنا منذ أن كنت بعمر 16 عامًا".

وتابع: "حلمت كثيرًا باللعب مع الفريق الأول ولم أصدق أنني نجحت في الجلوس مع عظماء البلوجرانا في غرفة الملابس".

Siempre os llevaré en mi corazón. #ForçaBarça pic.twitter.com/qg2S5Q1zto — munir el haddadi (@Munirhaddadi) January 12, 2019

واختتم: "رحلت مرتين من قبل عن برشلونة وعدت لكي أصارع لإثبات نفسي، ولكني اضطررت للمغادرة مرة أخرى بحثًا عن فرصة جديدة في كرة القدم".

منير الحدادي حقق دوري أبطال أوروبا في 2015 والدوري الإسباني مرتين وكذلك الكأس بجانب السوبر المحلي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية مرة واحدة.