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منير الحدادي يجري الفحوصات الطبية قبل الانضمام لإشبيلية

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لاعب برشلونة منير حدادي يستعد للتوقيع مع إشبيلية بعد الفحص الطبي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن موافقة فريق برشلونة على التخلي عن خدمات لاعبه منير الحدادي، الذي سيوقع رسميًا لإشبيلية في غضون الساعات المقبلة، بعد أن يجتاز الفحوصات الطبية.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية للفريق الأندلسي في عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

اللاعب صاحب الـ 23 عامًا سينتقل لإشبيلية في صفقة قدرت بمليون يورو، وذلك قبل نهاية عقده الحالي مع برشلونة في الصيف المقبل.

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ولم يشارك منير مع برشلونة الليجا هذا الموسم سوى سبع مباريات، وكان قد لعب الموسم الماضي لفريق ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة، ومن قبله فريق فالنسيا.

في مسيرته مع الفريق الأول الذي شارك معه للمرة الأولى لعب في 56 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز فيها 12 هدفًا.

أما على المستوى الدولي، فاختار منير تمثيل منتخب إسبانيا، الذي شارك معه في مباراة دولية واحدة حتى الآن.

 

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