منهم حارس ريال مدريد .. الفيفا يُعلن جوائز الأفضل في مونديال الشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن جوائز الأفضل في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20عامًا، التي استضافتها بولندا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضي.

وتوج المنتخب الأوكراني باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاره على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "فيدزيفا" اليوم السبت.

وكما كان متوقعًا، ذهبت جائزة القفاز الذهبي لحارس ريال مدريد المعار لليجانيس أندري لونين، بعد عروضه الرائعة مع منتخب بلاد السحر والجمال، محافظًا على نظافة شباكه في 3 مباريات من أصل 7 خاضها مع منتخبه في البطولة، ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.



أما جائزة الهداف، فاستولى عليها نجل اللاعب النرويجي السابق هالاند –الذي اعتزل الكرة بسبب روي كين-، وهو الشاب إيرلينج هالاند، بتوقيعه على 9 أهداف، بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه دانيلو سيكان مهاجم أبطال العالم.

💫حجز 24 منتخبًا مقاعدهم في كأس الأمم، وتشهد البطولة أيضًا الحضور الأول لبعض المنتخبات لم يسبق لها التأهل من قبل، كما ستشهد أيضًا غياب منتخبات بارزة اعتادت الظهور على الصعيد القاري في السنوات الماضية.



إليكم أبرز المنتخبات الغائبة عن أمم إفريقيا هذه النسخة 🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/R56zMNSvWK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

والجائزة الأخيرة "أفضل لاعب"، فكانت من نصيب صانع ألعاب الشمشون الكروي لي كانج –إن، نظير مساهمته في الوصول التاريخي لمنتخبه للنهائي.