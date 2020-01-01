منقذ ميسي وصانع دورتموند وأصول ناجلسمان.. رحلة شاقة تنتظر بايرن ميونخ أمام شتوتجارت

أسماء تُنذر بأن المباراة ستكون صعبة..

يستعد بايرن ميونخ لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق جنوبي آخر وهو شتوتجارت بملعب مرسيدس بينتس آرينا معقل التماسيح، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الألماني، في مباراة وإن بدت سهلة نظرًا للفارق الكبير في الإمكانيات، إلا أن أرض الواقع تُنذر البافاري بأنه سيخوض موقعة صعبة إلى حد كبير.

شتوتجارت هو أحد الأندية العريقة الألمانية التي جار عليها الزمن بسبب الأزمات المالية إلى أن هبط إلى الدرجة الثانية مرتين آخرهما الموسم قبل الماضي، وسجّل عودته هذا الموسم مرة أخرى إلى البوندسليجا، ولكن بصورة تبدو مختلفة تمامًا عن التي كان عليها في العقد الماضي.

عدد من العوامل تخبر بايرن ميونخ أنهم على لقاء لن يكون بالسهل قياسًا بما فعله التماسيح حتى اللحظة بعد مرور ثماني جولات تتبلور في أن شتوتجارت لم يتلق حتى الآن سوى هزيمة واحدة كانت في الجولة الأولى، من بعدها لم يُهزم في أي مباراة.

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إذًا، فما هو سر قوة شتوتجارت التي تهدد بايرن ميونخ بمباراة ليست بالسهلة؟ في هذا التقرير نستعرض بعض النقاط.

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منبع أفكار ناجلسمان

يُشرف على تدريب شتوتجارت المدرب بيلجرينو ماتاراتزو، وهو مدرب أمريكي من أصول إيطالية يعيش في ألمانيا منذ عشرين عامًا، كان يعمل كمساعد ليوليان ناجلسمان في هوفنهايم وأراد أخذه معه إلى لايبزيج، قبل أن ترفض إدارة ناديه التفريط فيه ثم يرحل في يناير الماضي ليُشرف على نادي الجنوب خلفًا للمدرب المُقال تيم فالتر، ويقود النادي للعودة مرة أخرى إلى البوندسليجا.

من أهم ما يميز ماتاراتزو هي قدرته الاستثنائية على التعامل مع اللاعبين الشباب، فهو قريب منهم في العمر والفكر من جهة، ومن جهة أخرى يستطيع أن يُخرج أفضل ما فيهم من الناحية الفنية بصورة لا تصدق.

إدراك نجاح ماتاراتزو حتى الآن يأتي عند معرفة أن شتوتجارت لديه أصغر معدل أعمار في البوندسليجا، 24.2 عامًا فقط، تقريبًا لا يوجد من أصحاب الخبرة سوى اسمين أو ثلاثة منهم القائد جونزالو كاسترو، عدا ذلك فجميع اللاعبين شباب.

لا تزال قضية من بدأ اللعب بطريقة 3-2-2-2-1 محل جدل، فماتاراتزو اعتمد عليها قبل عمله مع ناجلسمان في هوفنهايم، عندما كان مدربًا لرديف نورنبيرج، ولكن الشهرة الفعلية لهذا الأسلوب بدأ مذ أن طبقه ناجلسمان في نادي ديمتار هوبس وحقق نجاحًا منقطع النظير جذب أنظار جميع أندية ألمانيا لتقليده.

الأهم حاليًا أن شتوتجارت يطبق هذه الطريقة بصورة مثالية مع ماتاراتزو، اعتمادًا على وجود ثنائي قوي جدًا في منتصف الملعب وهما الياباني إندو والبلجيكي مانجالا، جنبًا إلى جنب مع جونزالو كاسترو الخبير، مع وجود أطراف قوية جدًا تجعلهم كابوسًا إن استمر بايرن ميونخ في التقدم وترك المساحات خلفه بصورة كبيرة كما هي العادة مع هانزي فليك.

قدرة شتوتجارت مع ماتاراتزو على بناء اللعب استثنائية للغاية، البناء التقليدي من حارس المرمى كوبل ومنه إلى مانجالا الذي يتمكن دومًا بمهارته من فتح آفاق جديدة وفك الضغط، ثم انطلاق الأجنحة المهارية السريعة، مع وجود مهاجم قوي يُنهي الهجمات ببراعة وهو ساسا كالادجيتش.

من مميزات ماتاراتزو الواقعية، فهو لا يجد أزمة في تغيير طريقته الهجومية إلى دفاعية لمواجهة حقيقة فارق الإمكانيات والخبرات، بالتالي، فالمتوقع أن طريقة الشفابيانس تتسم بالتوازن لا الهجوم المطلق كما كان الحال في الآونة الأخيرة، وبالتبعية مرتدات نارية تشكل خطورة ضخمة على البافاري.

في ختام هذه النقطة، يمكن القول أن أحد نقاط قوة شتوتجارت هي مدربه ناجلسمان ومرونته الكبيرة مع قدرته على العمل نفسيًا بصورة جيدة مع لاعبيه، الأمر الذي حتمًا يؤكد أن الفريق لن يكون صيدًا سهلًا بالنظر لحالته مؤخرًا.

مجموعة من المواهب منهم منقذ ميسي

ربما يضم شتوتجارت في الفترة الحالية مجموعة من أفضل اللاعبين الشباب في العالم، ونتيجة لذلك فمن المنطقي أن تجدهم في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ومن المنطقي أيضًا أن تلك المواهب لن تستسلم بسهولة أمام البايرن.

على رأس تلك المواهب النجم الأول للفريق نيكولاس جونزاليس، الدولي الأرجنتيني الذي أحرز هدفين في التوقف الدولي الأخير مع التانجو، لكنه لن يتواجد أمام البايرن بعد إصابته في مباراة هوفنهايم الأخيرة (أحرز هدفًا وصنع آخر خلالها).

من ضمن المواهب الاستثنائية في شتوتجارت الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا، الذي ينشط غالبًا على الجبهة اليُمنى ويمتاز بسرعة عالية ومهارة جيدة مع قدرة على إنهاء الهجمات عالية، إلى جانب بورنا سوسا الظهير الأيسر الطائر، الذي قد يصنف كنقطة قوة ونقطة ضعف في آن واحد نظرًا لقدرته الهجومية الرائعة مع ضعف إمكانياته الدفاعية.

المهاجم ساسا كالادجيتش قد يكون صراع أوروبا في السنوات المقبلة، قدرة على اللعب بالقدم مذهلة ومساندة منتصف الملعب مع التحامات هوائية ناجحة في أغلب الأحيان وإنهاء أكثر من رائع، ولا يُنسى أبدًا الارتكاز العصري إندو، الذي يُعد اللاعب صاحب افتكاك الكرة الأكثر في البوندسليجا هذا الموسم حتى الآن.

إن تحدثنا عن مواهب شتوتجارت الحالية فحتمًا نحتاج إلى موضوع كبير لسرد مميزات كل منهم، لكن الحقيقة أن هناك مزيجًا رائعًا من الشباب أصحاب الروح العالية مع اللاعبين من ذوي الخبرة، الأمر الذي يُنتج فريقًا لا يمكن أن يكون ساذجًا وإن كانت سمته الرئيسية إضاعة العديد من الفرص.

كشاف المواهب يُدير النادي

من أشهر الأسماء في ألمانيا هو سفِن ميسلينتات، فدورتموند يُدين له بالكثير في عودته باعتباره من كان مسؤولًا عن الكشافة والتعاقدات في فترة من الفترات، ومنذ أن وصل لشتوتجارت وتغير حال النادي كثيرًا.

ميسلينتات هو من جلب أغلب المواهب الموجودة حاليًا في شتوتجارت ومن يُشرف على هذا المشروع الحلم، أمر مبشر جدًا فهو من أعاد النادي للأضواء بالصورة الحالية المقبولة جدًا عكس ما كان عليه في العقد الماضي.