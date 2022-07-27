منقذ سيتي يكشف تفاصيل غضبه من جوارديولا في آخر جولات الدوري الإنجليزي

النجم الألماني كان ينتظر بداية المباراة أساسيًا لكنه جلس لمشاهدة فريقه يعاني

اعترف إلكاي جوندوان بأنه كان غاضبًا لعدم بداية المباراة الحاسمة لمانشستر سيتي ضد أستون فيلا الموسم الماضي التي ساعدتهم على الفوز باللقب.

وترك بيب جوارديولا لاعب خط الوسط الألماني على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من الموسم مع احتياج مانشستر سيتي للفوز للتأكد من تفوقه على ليفربول باللقب بنقطة واحدة.

وبعد التأخر 2-0 قبل 14 دقيقة على نهاية المباراة، بدا الأمر وكأنهم على وشك إهدار فرصة الفوز باللقب الرابع في غضون 5 سنوات حتى سجل جوندوان هدفين وسجل زميله رودري، لينتهي اللقاء بفوز النادي السماوي.

لماذا كان جوندوان غاضبًا؟

قال جوندوان في العرض الأول للفيلم الوثائقي "معًا: أبطال مرة أخرى!" إنه كان غاضبًا من بيب جوارديولا لتركه على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة.

حيث أوضح: "نحن جميعًا قادرون على المنافسة، ونريد جميعًا اللعب وأتذكر الأسبوع الذي سبق هذا اللقاء لم أبدأ مباراة وست هام، لذلك كنت واثقًا تمامًا من البداية، ثم في اللحظة التي اكتشفت فيها أنني لم أبدأ، شعرت بالإحباط قليلاً".

وواصل: "حاولت التركيز ودعم اللاعبين الذين كانوا في التشكيل وأعتقد أنني وضعت هذا الإحباط قليلاً في اللقاء".

وتابع: "لم تبدأ الأمور بشكل جيد عندما دخلت أرض الملعب، حيث استقبلنا الهدف الثاني، ثم لأكون صادقًا، كلاعب كرة قدم محترف تحاول دائمًا بذل قصارى جهدك، افعل الأشياء البسيطة".

وأضاف: "لقد سجلنا الهدف الأول ولحسن الحظ حدث ذلك، ثم في غضون عشر دقائق سجلنا الأهداف الثلاثة، وحدث كل شيء بسرعة كبيرة، ولا يزال من الصعب بالنسبة لي تحليل ذلك".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه يوم 7 أغسطس ضد وست هام مع ضمه لبعض الصفقات الجديدة لمساعدته على المنافسة، مثل: إرلينج هالاند وكالفين فيليبس وجوليان ألفاريز.