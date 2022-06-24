منع النصر من تسجيل لاعبين جدد، والنادي يرد

الخطاب وصل بالفعل لاتحاد كرة القدم السعودي

كشف القانوني أحمد الشيخي عن وصول خطاب لاتحاد كرة القدم السعودي من نظيره الدولي لكرة القدم يُفيد بمنع نادي النصر من تسجيل اللاعبين الجدد، سواء المحليين أو الأجانب، خلال فترة الانتقالات القادمة.

النصر خرج بموسم صفري في 2021-2022 وتسعى إدارته جاهدة لبناء فريق يُعيد النادي لمنصات التتويج مجددًا وخاصة على الصعيد القاري، إذ يُعد دوري أبطال آسيا هو الهدف الأهم والأكبر.

لماذا مُنع النصر من تسجيل لاعبين جدد؟

الشيخي لم يكشف الكثير من التفاصيل عن الواقعة، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بصدور قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية لصالح "فني" عمل سابقًا في النادي.

ولم يتم الكشف عن هوية ذلك الفني، لكن المختص بتسوية النزاعات الرياضية أوضح عبر تويتر أن القرار نهائي ورسمي وقد وصل صورة منه لاتحاد كرة القدم السعودي لتنفيذه ومنع النصر من قيد اللاعبين خلال ميركاتو صيف 2022.

كيف رد النصر على منعه من التسجيل؟

الشيخي أكد عبر تويتر أنه تواصل مع المسؤولين في النصر للرد على الأمر وإيضاح موقف النادي من قرار المحكمة الرياضية الدولية، وقد حصل على إجابة.

الإدارة النصراوية وحسبما أعلن الشيخي ردت بتأكيد صدور قرار بمنع النادي من التسجيل، لكن مع التأكيد في نفس الوقت على أنهم سيُسددون المبلغ المطلوب قبل الأول من يوليو القادم مما سيُجمد تلك العقوبة.

إذ نقل عنهم قولهم "بالفعل وصلنا خطاب المنع من التسجيل ولقد اطلعنا على الموضوع. سنسدد المبلغ في بداية شهر يوليو القادم، وسنرفع بذلك للفيفا حتى يتم إلغاء العقوبة، وبالتالي سنسجل بإذن الله".

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استلمنا للتو رد السادة بنادي #النصر مشكورين وجاء فيه التالي:



- "بالفعل وصلنا خطاب المنع من التسجيل ولقد اطلعنا على الموضوع"



- "سنسدد المبلغ في بداية شهر ٧ (جولاي) القادم، وسنرفع بذلك للفيفا حتى يتم إلغاء العقوبة، وبالتالي سنسجل بإذن الله."



وبالتوفيق للجميع🌹🌹 https://t.co/gD5HgUwyM2 — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) June 24, 2022

ولم يصدر من اتحاد كرة القدم السعودي أو نادي النصر أي بيان رسمي بشأن قرار المنع من القيد أو هوية الفني الذي تسبب في ذلك.

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