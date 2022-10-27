منع النصر من التسجيل بسبب جوليانو؟ هذه مجرد أفلام!

النصر سيحل أزمته ولا مشكلة أمامه!

يرى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن ما يتم تداوله حول منع نادي النصر من التسجيل بسبب قضية البرازيلي جوليانو دي باولا، مجرد أفلام دائمًا ما تقوم بها بعض الأندية.

وأعلن القانوني أحمد الشيخي أمس الأربعاء، عن اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بمنع نادي النصر من تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب عدم تسديد مستحقات جوليانو حتى الآن. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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الفراج قال خلال تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن": "شوفوا يا إخوان، هذه أفلام تعيش عليها بعض الأندية في السعودية".

وأوضح: "لو تمت مطالبة أي نادي بريال واحد فسيقوم الفيفا بمخاطبته بالسداد أو المعاقبة بالإيقاف عن التسجيل، وكل الأندية السعودية التي لها قضايا وصلها خطابات مماثلة لما وصل للنصر".

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وأضاف: "القضية فلوس والنصر لديه هذه الأموال، ولكن لا تتعاملوا مع القضايا مثل المباريات، فالأمر سهل وبسيط وهناك حل منذ البداية".

وليد الفراج واصل: "هناك بعض الإداريين لا يريدون أن يصبحوا لاعبيهم هم النجوم فقط، فيقومون بتضخيم أي مشكلة لكي يصبحوا هم النجوم في أعين جماهير أنديتهم".

واختتم وليد تصريحاته قائلًا: "هناك أندية وليس نادي واحد، تعيش على مثل هذه السوالف، بسبب ضعف مردود لاعبيها داخل أرضية الملعب".

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