منع الاتحاد من التسجيل؟ نياكاتي يحسم الجدل ويُكذب الفراج

اللاعب الفرنسي يُكذب وليد الفراج

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية، التي تفيد بأن الاتحاد الدولي "فيفا"، أرسل إلى نظيره السعودي قرارًا بمنع نادي الاتحاد من قيد لاعبين جدد، بسبب عدم حصول الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب الفريق السابق على مستحقاته المالية.

ما هي تفاصيل أزمة نياكتي والاتحاد؟

القانوني المختص بالنزاعات الرياضية، أحمد الشيخي، أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن فيفا اتخذ قرارًا بإيقاف الاتحاد فترتي انتقالات عن التسجيل بسبب عدم تسديده للمبالغ المستحقة عليه للاعبه السابق يوسف نياكاتي.

Shahid

وأوضح الشيخي أن منع القيد يشمل اللاعبين المحليين والأجانب ولن يتم رفعه سوى عند تسديد المبلغ المطلوب، وفي حال عدم التسديد سيُمدد الإيقاف لفترة انتقالات ثالثة.

وفي تفاصيل القضية، كشف الأكاديمي أن نياكاتي كان له مستحقات مالية لدى الاتحاد لم تُسدد مما جعله يتوجه للفيفا ويتقدم بشكوى ضد النادي السعودي هناك، وقد حُكم لصالحه بالحصول على 2.5 مليون ريال سعودي بجانب 10400 ريال شهريًا.

الاتحاد ورغم طلبه لحيثيات الحكم إلا أنه أهدر مدة الـ21 يومًا المتاحة له للاستئناف دون التقدم باستئناف ضد القرار مما جعله نهائي، ولذا أرسل فيفا اليوم إلى الاتحاد السعودي ليُعلمه بالقرار. "اقرأ التفاصيل"

كيف حسم نياكاتي الجدل المثار حول أزمة الاتحاد؟

نياكاتي خرج في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن"، يؤكد خلالها على استلامه مستحقاته المالية من نادي الاتحاد.

الإعلامي وليد الفراج قال خلال برنامجه: "في تصريح خاص اللاعب يوسف نياكاتي مهاجم الاتفاق، أكد على أنه استلم كافة مستحقاته المالية لنادي الاتحاد السعودي".

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "كانت هناك قضية وضجة بسبب هذه المشكلة، ولكن تم إغلاق الملف تمامًا، بعد تصريح نياكاتي لنا اليوم".

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وكذب نياكاتي وليد الفراج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد على أن قضيته وقرار إيقاف قيد الاتحاد مازال ساريًا.

وجاء نص ما كتبه اللاعب الفرنسي عبر حسابه كالآتي: "لتجنب التكهنات، أؤكد للجميع أنني أمتلك قضية عالقة مع نادي الاتحاد، صدر حيالها قرار نهائي وملزم، وتم منع الاتحاد من التسجيل بسبب عدم الالتزام ولحين السداد".

وتابع: "هذا هو التعليق الوحيد الذي أريد الإدلاء به، وأرجو من الجميع احترام خصوصيتي وحسن نيتي، شكرًا".