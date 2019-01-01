منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: لماذا تقاطعون النادي؟

منصور بن مشعل يوجه رسالة لجماهير الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بأهلي جدة، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد عزوفهم عن الحضور في مباراة العدالة بالدوري.

منصور بن مشعل قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أقول للجماهير التي لم تحضر، مع الأسف، وأنظروا جيرانكم وغير جيرانكم".

المشرف على الكرة تابع: "يجب على جماهير الأهلي التي قاطعت الفريق، أن تساند فريقها، سواء فائزا أو خاسرًا، فلماذا يقاطعونه؟".

وعن وعده بالتعاقد مع صانع ألعاب، قال منصور بن مشعل: "المدرب رفض، وكنا نفاوض 3 لاعبين للتعاقد مع أحدهم، ولكنه رفض، وطلب ظهير أيسر".

واختتم منصور بن مشعل تصريحاته قائلًا: "لن نتخذ أي قرارت مستعجلة، وعلى جماهير النادي الأهلي الصبر".

الأهلي كان تعادل مع العدالة بهدف لمثله، في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.