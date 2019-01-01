منصور بن مشعل: الأهلي هزم نفسه أمام الهلال

سقوط كبير للأهلي آسيوياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث منصور بن مشعل، مسؤول الكرة في النادي الأهلي، عن أسباب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الهلال بدوري أبطال آسيا.

الأهلي سقط مساء الثلاثاء على أرضه بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين في اللقاء الذي جمع الفريق في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

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وقال مشعل لصحيفة "الرياضية": "هزمنا أنفسنا بأخطاء لاعبينا، خاصةً في خط الدفاع، والهلال سجَّل عبر أخطائنا، تلك خسارة غير مقبولة".

وأضاف: "سيكون هناك اجتماعاً مع برانكو لمناقشة الأخطاء في طريقة اللعب والتشكيل، الشوط الأول كنا أفضل ثم حدث تراجع".

وواصل بن مشعل: "الأخطاء يتحملها الجميع من اللاعبين للجهاز الفني والإداري، الفرصة لا تزال قائمة والمهمة ليست مستحيلة، كما أرفض شماعة التحكيم، نريد فقط اختيار أفضل الحكام".

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وحول التعاقدات: "هناك خلل في الدفاع، محلياً سيشارك المدافع الصربي، ولكن القرار للمدرب لإضافة مدافع جديد أجنبي أو صانع ألعاب".

وأردف: "حاولنا ضم عدد من اللاعبين المحليين ولكن الأندية لا تفرط في لاعبيها، البعض اتفق معنا ثم تراجع بشكل غريب".

ويقام لقاء العودة بين الهلال والأهلي على ملعب الأول في الثالث عشر من الشهر الجاري.