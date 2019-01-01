منصور الأحمد يوجه نصيحة مهمة للاعبي الهلال

قائد الهلال السابق يتحدث عن مواجهة أوراوا ريد الياباني

أكد منصور الأحمد، مدافع وقائد نادي الهلال السابق، على أن نتيجة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مطمئنة للزعيم، قبل لقاء الإياب أمام أوراوا ريد الياباني.

الهلال سيحل ضيفًا على أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما الياباني، مسا يوم الأحد القادم.

الأحمد قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "في حسابات الذهاب والإياب، النتيجة مطمئنة بالتأكيد، خصوصًا أن الهلال احتفظ بشباكه نظيفة على ملعبه، ‏وبالنسبة للفريق، ففي رأيي، أدى مباراة مميزة جدًا، وسيطر على مجرياتها كاملة، وكان بإمكانه إضافة أكثر من هدف لتحقيق نتيجة عريضة".

قائد الهلال السابق تابع: "بشكل عام ينبغي ألا يتأثر الجمهور بخسارة الفريق لأي بطولة، فالهلال يحمل 6 ألقاب آسيوية، وهو ما لم يحققه أي فريق غيره، وحتى لو ضاعت منه هذه البطولة فعلى جماهيره أن تفخر بهذا النادي، فهو الزعيم الحقيقي، شاء من شاء وأبى من أبى".

وواصل: "يتوجب على الفريق اللعب في اليابان دون ضغوط، فناديهم بطل القارة، والأكثر تتويجًا محليًا وخارجيًا، ونحن أيضًا علينا أن نثق بهم وألا نتأثر كثيرًا بفقدان أي بطولة، لأن الهلال يسقط اليوم، وينهض غدًا".

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مدافع الهلال السابق أردف: "الأهم ‏بالنسبة لي أن يبذل كل لاعب ما بوسعه، والتوفيق بيد الله، ‏وفي كرة القدم ليس شرطًا أن ينتصر الأفضل، فقط قدِّم ما عليك في الملعب".

منصور الأحمد اختتم تصريحاته قائلًا: "شخصيًا أثق في لاعبي الجيل الحالي الذين أصبح لديهم تمرس وخبرة، ‏فهم يمثلون القوام الرئيس للمنتخب السعودي، وشاركوا في مناسبات كبرى مثل كأس العالم، فلم لا نثق بهم؟".

ويحتاج الهلال للخروج من مباراة الإياب بالتعادل على أقل تقدير، من أجل حسم اللقب القاري لصالحه، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف دون رد، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو.