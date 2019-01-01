مدرب تونس: رسالتنا للجميع أننا أقوياء على ملعبنا

مدرب تونس يتحدث عن الفوز على ليبيا برباعية

أكد منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن مواجهة ليبيا كانت صعبة على فريقه، مشيرًا إلى أن المواجهات بين المنتخبين دائمًا ما كانت تُعرف بالصعوبة.

المنتخب التونسي حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام في الكاميرون.

الكبير قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مواجهة ليبيا كانت صعبة، والمواجهات التي تجمعنا بهم دائمًا ما تشهد حماسًا كبيرًا".

مدرب تونس واصل: "دائمًا ما تكون النتائج بين نسور قرطاج وليبيا قريبة، ويفوز أحدهم على الآخر بفارق هدف، ولكن اليوم استطعنا أن نسجل عدد وافر من الأهداف".

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منذر تابع: "قدمنا أدء جيد خاصة في الشوط الثاني حققنا نتيجة رائعة، هدفنا هو أن نعطي رسالة في المباراة الأولى لأنفسنا، أننا حاضرين بالشكل المناسب، ورسالة للكل بأننا نلعب بقوة على ملعبنا".

وأردف: "صحيح النتيجة 4-1 وقدمنا مواجهة ممتازة، ولكن مواجهة الكاميرون على مستوى الأداء الجماعي كانت أحسن، واليوم في الشوط الأول ظهرت بعض الأمور التي كنا نريد أن نعدلها ونجحنا في هذا الأمر".

وكان المنتخب التونسي تعادل مع نظيره الكاميروني سلبيًا دون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما شهر أكتوبر الماضي.