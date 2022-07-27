منتهي ويُناقض قيمنا .. رابطة جماهير أتلتيكو تنبذ رونالدو وترفض ضمه

رابطة أتلتيكو مدريد تُشعل النيران بعد ارتباط كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى النادي هذا الصيف

أعلنت جماهير أتلتيكو مدريد رفضها القاطع لأي تفكير من مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هذا الصيف.

رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعد إخفاق النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا حيث حل الشياطن الحمر سادس الترتيب في الدوري الإنجليزي، ليتأهلوا إلى الدوري الأوروبي.

وارتبط النجم البرتغالي بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى مثل تشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وبرشلونة وريال مدريد أغلقت جميع الأندية المذكورة سابقًا الباب أمام قائد البرتغال، بينما تواجد اسمه مؤخرًا على طاولة أتلتيكو مدريد، لكن يبدو أن الأبواب موصدة في ميتروبوليتانو أيضًا.

جماهير أتلتيكو مدريد تقتل أي محاولة للتعاقد مع رونالدو

أصدر الاتحاد الدولي لمشجعي أتليتكو ​​مدريد حول العالم، والذي يربط أكثر من 300 رابطة تشجيع للنادي الإسباني، بيانًا جاء فيه: " نعلن رفضنا المطلق للتعاقد مع كريستيانو رونالدو ونشير إلى أن المهاجم البرتغالي يمثل نقيضًا للقيم التي تشكل السمات المميزة لأتليتي، مثل الجهد والتواضع والكرم وإنكار الذات، وهذه هي قيم ألوان القميص الذي ندافع عنه".

وأضاف البيان: إضافة إلى ذلك، فإن رونالدو أصبح مستواه متراجع".

وواصل: "الشعور بالانتماء لمشاعر أتليتكو ​​ليس شيئًا في متناول يده، ولم يحصل على عاطفتنا أو تقديرنا".

وأتمت الرابطة بيانها: "نرفض التعاقد مع رونالدو، أو حتى التفكير في ذلك الأمر من قبل الإدارة".