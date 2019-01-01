منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من معسكر يونيو

صلاح يستعد للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، عن أن محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، لم يتحدث مع الجهاز الفني بشأن معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.

محمد صلاح يستعد رفقة فريقه ليفربول، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، والمقرر لها 1 يونيو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

لهيطة قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "لم يتحدث صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب حتى الآن، بشأن موعد انضمامه للمعسكر".

طارق سليمان مدرب حراس الأهلي: "الحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي جاهزون لخوض أي مباراة، المنافسة بينهم في مصلحة الفريق، نحتاج للفوز في المباريات القادمة ولن نفرط في أي نقاط". 🗣️ pic.twitter.com/GelhIS32qU — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر يراعي حاجة محمد صلاح إلى راحة، وفي نفس الوقت لا نمتلك رفاهية الوقت".

إيهاب لهيطة واصل: "محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي قد يصل إلى المباراة النهائية هو الآخر، وينطبق عليه ما ذكر حول محمد صلاح".

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منتخب مصر سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكر يونيو أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو المقبل، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.