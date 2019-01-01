منتخب مصر يطير إلى جزر القمر استعدادًا للجولة الثانية من التصفيات

منتخب مصر يسعى للفوز على جزر القمر

غادر منتخب مصر الأول، صباح اليوم الجمعة، إلى دولة جزر القمر، على متن طائرة خاصة استعدادًا للمواجهة التي ستقام يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

منتخب مصر سقط في فخ التعادل أمام كينيا في الجولة الأولى، في لقاء أمس الخميس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويحاول منتخب مصر في مباراة الجولة الثانية تحقيق الانتصار في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون من أجل تحسين موقفه في المجموعة من أجل التأهل إلى البطولة المقبلة.

وخاض منتخب مصر تدريبًا صباحيًا بملعب فندق برج العرب مقر إقامة منتخب الفراعنة، وخاض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية، وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية للغاية بقيادة حسام البدري المدير الفني.

وتستغرق الرحلة إلى جزر القمر 9 ساعات على متن طائرة خاصة من أجل الاستعداد لمواجهة الجولة الثانية المقرر لها الإثنين المقبل خارج أرض الفراعنة.

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وكان منتخب جزر القمر قد حقق الفوز على نظيره توجو، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس، وتصدرت المجموعة ووضعت مصر في مأزق كبير.

وتضم المجموعة كلًا من مصر وجزر القمر وكينيا وتوجو، حيث يتصدر منتخب جزر القمر بـ3 نقاط والمركز الثاني كينيا ومصر بنفس الترتيب برصيد نقطة واحدة، ويتذيل منتخب توجو الترتيب بدون نقاط.