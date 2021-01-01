منتخب مصر واتحاد الكرة يتبرعان لضحايا حادث قطاري الصعيد

حادث تصادم قطارين مروع في مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تبرعه باسمه وباسم منتخب مصر، لشهداء ومصابي حادث تصادم القطارين الذي وقع بمصر أمس الجمعة.

كان حادث تصادم قطارين قد وقع ظهر يوم الجمعة، في محافظة سوهاج بمصر، وراح ضحيته 32 وما يقرب من 180 مصابًا خلال هذا الحادث.

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي خلال الساعات الأخيرة، بتبرع المنتخب المصري واتحاد الكرة بمبلغ لصالح الضحايا والمصابين.

وكشف البيان عن أن التبرع بمبلغ مليون ونصف جنيه مصري، من أجل مساعدة أهل الضحايا ومعالجة المصابين أيضًا، بعد الحادث المروع الذي وقع في سوهاج.

ويتواجد حاليًا منتخب مصر في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة جُزر القمر، في الجولة الأخيرة من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، حيث يسعى الفراعنة للعودة بقوة.