النتائج المباشرة
تصفيات كأس أمم افريقيا

رسميًا - منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا مارس المقبل

آخر تحديث
التعليقات()
منتخب مصر
المنتخب المصري يتلقى موافقة من نظيره النيجيري بلقائه وديًا في مارس

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بيانًا عن المباراة الودية في مارس المقبل، ضمن التوقف الدولي.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تقدم الاتحاد المصري بطلب استضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر سيواجه نظيره النيجيري، يوم 26 مارس المقبل، وديًا في نيجيريا.

اختيارات المحررين

وجاء البيان على النحو التالي: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره النيجيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في نيجيريا يوم 26 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولية التي ستشهد أيضًا آخر مباريات المنتخب الوطني الأول في تصفيات الأمم الأفريقية أمام النيجر بالنيجر خلال أحد أيام 22، 23، 24 مارس المقبل".

ويختتم منتخب مصر مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره منتخب النيجر، حيث حسم التأهل إلى البطولة برفقة تونس.

ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن البلد المستضيف لبطولة كأس الأمم، يوم 9 يناير المقبل في حفل الكاف.

الموضوع التالي:
تقرير - قبل مواجهة الاتحاد والنصر.. متى يُسجل الفريقين أهدافهما؟
الموضوع التالي:
رسميًا | مد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري الإيطالي
الموضوع التالي:
ماركيزيو يتذكر نهائيا دوري الأبطال وحظوظ يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
روني يرحب بسولشاير في مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
موعد مباراة ريال مدريد ضد العين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
إغلاق