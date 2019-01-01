منتخب مصر: ندرس منح محمد صلاح راحة في لقائي النيجر ونيجريا

ليفربول مرحب بتلك الفكرة، ومحمد صلاح سيبقى في إنجلترا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يدرس منح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، راحة خلال معسكر مارس المقبل.

منتخب مصر سيخوض معسكرًا خلال شهر مارس المقبل، سيلعب خلاله مباراتين، الأولى أمام النيجر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والثانية ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر نفسه.

لهيطة قال خلال تصريحات صحفية: "الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يتخذ القرار النهائي بشأن محمد صلاح حتى الآن، والقرار محل دراسة".

مدير المنتخب المصري تابع: "دراسة الجهاز الفني للفراعنة لهذا الأمر، سببه هو ضغط المباريات التي يعاني منها محمد صلاح".

كما أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على أن محمد صلاح سيحصل على راحة في مباراتي النيجر ونيجيريا.

#الأهلي يقدم شكوى إلى الفيفا ضد أهلي جدة السعودي، واللاعب عبد الله السعيد للحصول على تعويض مالي بعد إنتقاله إلى #بيراميدز.🗣️ pic.twitter.com/GTW8K6soqI — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

وواصل: "أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي قد يكون أيضًا خارج تشكيل المنتخب المصري في المباراتين، من أجل منه راحة هو الآخر".

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجر، بالجولة السادسة والأخير، بالمجموعة العاشرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر.

مصر ستستضيف كأس أمم إفريقيا 2019، بعد اختيار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للملف المصري، متفوقًا على نظيره الجنوب إفريقي.