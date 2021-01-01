أزمة منتخب مصر للشباب | رسميًا .. إيقاف ربيع ياسين وتغريم ثنائي الأهلي والزمالك

الأزمة حدثت في ديسمبر الماضي، بعد استبعاد شباب الفراعنة من التصفيات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة سيد بنداري، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قراراتها بعد التحقيق في أزمة منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة ربيع ياسين، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بتونس.

المنتخب تواجد في ديسمبر الماضي بتونس، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب وكأس العالم للشباب 2021، لكن انسحب في الأخير دون المشاركة في أي مباراة.

وجاء انسحاب شباب الفراعنة من البطولة، بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا، مما أعاق اكتمال القائمة في أكثر من مباراة، ليقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتباره منسحبًا منها.

وجاء قرارات اللجنة كالتالي:

1- إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيهًا.

2- إيقاف وليد منظور؛ طبيب المنتخب السابق، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

3- تغريم اللاعب عبد الرحمن أحمد؛ لاعب نادي إنبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيهًا.

4- تغريم اللاعب حسام أشرف؛ لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيهًا.

5- تغريم اللاعب عربي بدر؛ لاعب النادي الأهلي المنتقل إلى نادي الجونة ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيهًا.

يذكر أنه في أواخر ديسمبر الماضي كانت لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من قبل الاتحاد المصري، قد حددت أوجه القصور وأدانت عدة أطراف على رأسها ربيع ياسين. (طالع التفاصيل)