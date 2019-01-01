أشرف صبحي ينهي أزمة إقامة منتخب كينيا في مصر

نجوم هارامبي يواجهون عدة أزمات في الفترة الأخيرة

تدخل أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، وأنهى الأزمة التي كانت تواجه منتخب كينيا، بسبب مصاريف الإقامة في فندق بالإسكندرية.

نجوم هارامبي واجهوا عدة أزمات خلال الفترة الأخيرة، بدأت بالأزمة المالية التي يعاني منها الاتحاد الكيني لكرة القدم والتي هددت بتجميد نشاطه من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

الأزمة تواصلت بشكوى الجهاز الفني من عدم حجز طيران مباشر إلى مصر، حيث اضطرت البعثة إلى الهبوط في مدينة دبي الإماراتية أولًا ثم التوجه منها إلى مصر، في رحلة استغرقت 20 ساعة بدلًا من خمس ساعات فقط. (طالع التفاصيل)

وفجرت البعثة صباح اليوم الأربعاء، أزمة جديدة بعد مطالبة فندق الإقامة بالإسكندرية لهم بتسديد تكاليف الإقامة قبل المساء وإلا سيتم طردهم، في الوقت الذي لم يكن معهم المصاريف الكافية.

وزير الرياضة المصري أجرى اتصالاته بالسفارة الكينية بالقاهرة، وكذلك بمسؤولي فندق إقامة نجوم هارامبي، مطالبًا إياهم بتهدئة الأجواء ومعاملة الضيوف بشكل هادئ حتى انتهاء المشكلة القائمة.

ومن المنتظر أن يتم حل المشكلة نهائيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث كلف صبحي مسؤولي الوزارة بالتواصل باستمرار مع الفندق، لتهدئة الأجواء لحين تسوية الأمور نهائيًا.

يذكر أن كينيا تتواجد في مصر حاليًا لمواجهة الفراعنة غدًا الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.