تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
نيهال أبو زيد

كيفية متابعة منتخب مصر في كأس العالم 2026: أين يمكن الحصول على التذاكر والرحلات الجوية والحجوزات والمزيد

كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباريات المنتخب المصري لكرة القدم لعام 2026

الشمالية. بعد غياب عن النسخة الماضية، يعود المنتخب المصري بطموحات هائلة يقودها النجم العالمي محمد صلاح، وسط مؤشرات تؤكد أن هذه النسخة ستكون تاريخية للمنتخبات العربية والأفريقية. مع إقامة البطولة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستكون الجماهير المصرية على موعد مع رحلة ملحمية لدعم منتخب بلادهم في أكبر محفل رياضي على وجه الأرض.

يقدم لكم GOAL الدليل الشامل والنهائي حول كيفية تأمين تذاكر المباريات، وحجز أفضل الرحلات الجوية من القاهرة أو الإسكندرية، والعثور على الإقامة المثالية لمتابعة رحلة المنتخب المصري. نحن نوفر لكم أحدث المعلومات لضمان تواجدكم في المدرجات لمؤازرة الفراعنة وهم يسعون لتحقيق إنجاز غير مسبوق في ملاعب المونديال.

ما هو جدول مباريات مصر في كأس العالم 2026؟

تنتظر المنتخب المصري مواجهات قوية في دور المجموعات، حيث سيتنقل المشجعون بين المدن المستضيفة في الولايات المتحدة والمكسيك. من المتوقع أن يبدأ الفراعنة مشوارهم في لوس أنجلوس قبل الانتقال إلى مكسيكو سيتي، مما يتطلب من الجماهير تخطيطاً دقيقاً للانتقالات بين هذه المدن لضمان عدم تفويت أي لحظة من الإثارة.

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الجمعة، 12 يونيومصر ضد (خصم المجموعة)ملعب صوفي (لوس أنجلوس، أمريكا)التذاكر
الأربعاء، 17 يونيومصر ضد (خصم المجموعة)ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي، المكسيك)التذاكر
الاثنين، 22 يونيومصر ضد (خصم المجموعة)ملعب جيليت (بوسطن، أمريكا)التذاكر

كيفية الحصول على تذاكر مباريات مصر في كأس العالم 2026؟

يعتبر تأمين تذاكر مباريات المنتخب المصري أولوية قصوى لآلاف المشجعين الذين يخططون للسفر من القاهرة والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الجالية المصرية الكبيرة المقيمة في الولايات المتحدة وكندا. نظراً للطلب الهائل، نفدت العديد من التذاكر في مراحل البيع الأولى للفيفا، ولكن لا تزال هناك خيارات ممتازة للمشجعين.

مراحل بيع التذاكر الرسمية من "فيفا"

الطريقة الأساسية هي بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم. شملت المراحل الأولى قرعة الاختيار العشوائي وفترة بيع مسبقة لحاملي بطاقات فيزا، وهي الفترات التي توفر التذاكر بأسعارها الرسمية الدنيا. ومع اقترابنا من انطلاق البطولة في 2026، يتحول التركيز الآن إلى منصات إعادة البيع المعتمدة والمخزون المتبقي.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

تمثل هذه المرحلة الفرصة النهائية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. تعتمد هذه المرحلة على أسبقية الحجز. بالنسبة لمباريات منتخب مصر، من المتوقع أن تختفي هذه التذاكر في غضون ثوانٍ، مما يتطلب من المشجعين تسجيل الدخول والاستعداد بمجرد فتح نافذة البيع.

الأسواق الثانوية والمنصات الموثوقة

بالنسبة لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الفيفا، تعتبر الأسواق الثانوية هي الطريقة الأكثر ضماناً لتأمين مقعدك. منصة StubHub هي الوجهة الرائدة للمشجعين الباحثين عن شراء التذاكر بأمان. رغم أن الأسعار في السوق الثانوية قد تتقلب بناءً على الطلب، إلا أنها تمنحك المرونة لاختيار فئات محددة من المقاعد بجوار الجماهير المصرية.

تبدأ أرخص التذاكر المتاحة حالياً لمباريات دور المجموعات من حوالي 180 إلى 250 دولاراً أمريكياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار بشكل كبير مع اقتراب موعد حفل الافتتاح.

كيفية حجز الطيران لمتابعة مصر في كأس العالم؟

تتطلب متابعة رحلة الفراعنة في 2026 التنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك. سيحتاج المشجعون المسافرون من مصر إلى الطيران من مطار القاهرة الدولي (CAI)، وغالباً ما تكون الرحلات عبر محطات توقف أوروبية مثل لندن، باريس، أو فرانكفورت، أو عبر مراكز طيران في الخليج مثل دبي والدوحة.

  • لوس أنجلوس (المباراة الأولى): يجب الحجز إلى مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX). هو مركز رئيسي يسهل الوصول إليه من كافة أنحاء العالم.
  • مكسيكو سيتي (المباراة الثانية): مطار بينيتو خواريز (MEX) هو الوجهة الأفضل. تتوفر رحلات ربط عديدة من لوس أنجلوس وتكساس.
  • بوسطن (المباراة الثالثة): يخدم مطار لوغان الدولي (BOS) هذه المنطقة، مع توفر رحلات داخلية مكثفة من المدن المكسيكية والأمريكية الأخرى.

ننصح باستخدام منصات مقارنة الأسعار مثل Skyscanner لمراقبة انخفاض الأسعار. شركات مثل مصر للطيران، الخطوط الجوية القطرية، ولوفتهانزا هي خيارات شائعة لهذه الرحلات الطويلة.

ما هي تكلفة رحلات الطيران لكأس العالم 2026؟

من المتوقع أن تكون تكاليف السفر خلال صيف 2026 مرتفعة جداً. تتراوح أسعار الرحلات من القاهرة إلى أمريكا الشمالية عادةً بين 1200 و 2000 دولار أمريكي خلال فترة البطولة. الحجز المبكر هو المفتاح لضمان أفضل الأسعار.

التاريخ التقريبيمنإلىالتكلفة التقديرية (USD)
10 يونيوالقاهرة (CAI)لوس أنجلوس (LAX)$1,300
15 يونيولوس أنجلوس (LAX)مكسيكو سيتي (MEX)$280
20 يونيومكسيكو سيتي (MEX)بوسطن (BOS)$350

أين تقيم لمشاهدة مباريات مصر في المونديال؟

مع إقامة المباريات في مناطق متباعدة، يجب على المشجعين البحث عن أماكن إقامة توفر مرونة في الحجز. منصة Booking.com هي المصدر الأفضل للعثور على فنادق توفر خاصية الإلغاء المجاني.

الإقامة في لوس أنجلوس ومكسيكو سيتي

في لوس أنجلوس، يفضل البقاء في منطقة "إنجلوود" بالقرب من ملعب صوفي، أو في "وسط المدينة" (Downtown) لسهولة التنقل. أما في مكسيكو سيتي، فإن مناطق مثل "ريفورما" و"بولانكو" توفر خيارات إقامة آمنة وفاخرة مع سهولة الوصول إلى ملعب أزتيكا التاريخي عبر المترو أو سيارات الأجرة.

الخدمات اللوجستية المحلية: التنقل في أمريكا الشمالية

إليك بعض النصائح للتنقل خلال أيام المباريات:

  • تطبيقات النقل الذكي: Uber و Lyft هما الخياران الأهم في الولايات المتحدة. في المكسيك، يوصى بشدة باستخدام Uber لضمان الأمان والأسعار المحددة.
  • النقل العام: تمتلك مكسيكو سيتي شبكة مترو واسعة ورخيصة جداً تصل إلى الملعب. في لوس أنجلوس وبوسطن، النقل العام متاح ولكنه قد يكون مزدحماً جداً، لذا ينصح بالتحرك مبكراً قبل المباراة بثلاث ساعات على الأقل.

كيف تبقى متصلاً بالإنترنت خلال رحلة المونديال؟

التنقل بين المكسيك والولايات المتحدة يعني حاجتك لخطة بيانات تعمل عبر الحدود. البقاء متصلاً بالإنترنت ضروري لإظهار تذكرتك الرقمية عند البوابات أو لطلب وسيلة نقل بعد المباراة. لتجنب فواتير التجوال الباهظة من شبكات المحمول المحلية، تعتبر الشريحة الإلكترونية (eSIM) هي الحل الأمثل.

عبر خدمة eSIM.sm، يمكنك الحصول على باقات بيانات بأسعار تبدأ من 3 دولارات فقط. يتم تفعيلها بسهولة عبر رمز QR، مما يضمن لك الاتصال بالإنترنت بمجرد هبوط طائرتك في لوس أنجلوس أو مكسيكو سيتي.

نجوم منتخب مصر تحت المجهر في 2026:

  • محمد صلاح: القائد والملهم، ستكون هذه النسخة بمثابة التحدي الأكبر له لترك بصمة خالدة في تاريخ المونديال.
  • عمر مرموش: أحد أبرز المواهب المتفجرة في أوروبا، مهاراته وسرعته ستكون حاسمة في الهجمات المرتدة للفراعنة.
  • مصطفى محمد: القوة الهجومية الضاربة في منطقة الجزاء، يعول عليه الجمهور المصري كثيراً لتحويل الفرص إلى أهداف.
  • محمود تريزيجيه: اللاعب المقاتل الذي يمتلك خبرة دولية كبيرة وقدرة على التسجيل في الأوقات الحاسمة.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أمام المشجعين فرص متعددة لشراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع من حيث آلية الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لضمان الحصول على تذاكرك، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة تذاكر FIFA الرسمية.

إنشاء حساب FIFA ID وتفعيله.

تسجيل الدخول ومتابعة توفر التذاكر في المراحل القادمة، وأبرزها مرحلة بيع اللحظات الأخيرة (Last-Minute Sales Phase) التي تبدأ في أبريل 2026 وتعتمد على أسبقية الحجز.

تابع بريدك الإلكتروني المسجل في حساب FIFA بانتظام، حيث يتم إرسال تنبيهات فورية بمجرد طرح دفعات جديدة من التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لتبادل أو شراء تذاكر من مشجعين آخرين، فإن منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع (Resale Marketplace) هي القناة الشرعية الوحيدة لذلك.

مواعيد هامة: المنصة مغلقة حالياً للتحديث، ومن المقرر إعادة فتحها في 2 أبريل 2026 عبر الرابط FIFA.com/tickets.

الخيار البديل: تتوفر التذاكر أيضاً عبر منصات إعادة البيع العالمية الشهيرة مثل StubHub و Ticombo، ولكن يُنصح دائماً بتوخي الحذر والتأكد من موثوقية البائع لضمان صحة التذكرة عند بوابات الدخول.

لا، لن تتوفر أي تذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2026. لن تكون هناك منافذ بيع تقليدية (Over-the-counter)، وتعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية والحصرية لشراء التذاكر وتأكيدها رقمياً.

تحمل الذاكرة المصرية أسماءً سطروا التاريخ في المحفل العالمي:

عبد الرحمن فوزي: كان أول من سجل لمصر وأفريقيا في المونديال بإحرازه هدفين في شباك المجر عام 1934.

محمد صلاح: انتظر المصريون 84 عاماً ليعادل "الملك المصري" هذا الرقم بتسجيله هدفين في نسخة روسيا 2018 (ضد روسيا والسعودية).

بسبب الفترات الزمنية الطويلة بين مشاركات مصر السابقة، لم يتمكن أي لاعب من خوض أكثر من نسخة واحدة قبل الآن. حالياً، يتشارك 22 لاعباً الرقم القياسي لأكثر اللاعبين ظهوراً مع مصر في المونديال، وهو رقم سيتحطم بلا شك هذا الصيف في أمريكا الشمالية.