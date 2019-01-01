منتخب مصر: سنزور استاد القاهرة قبل مواجهة زيمبابوي

منتخب مصر يستعد لزيمبابوي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، عن أن الفراعنة سيقوم بزيارة ستاد القاهرة، قبل 24 من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر سيواجه زيمبابوي في مباراة الافتتاح مساء غدٍ الجمعة، على ملعب استاد القاهرة.

لهيطة قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "لاعبو منتخب مصر سيزورون استاد القاهرة، للتمشية على أرضية الملعب، والتعرف عليها قبل مواجهة زيمبابوي".

مدير المنتخب تابع: "سيكون هناك إجراءات محددة للحفاظ على أرضية الملعب، عندما يقوم اللاعبين بالتمشية عليها".

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وواصل: "منتخب مصر سيخوذ تدريباته مساء اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً، باستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي".

إيهاب لهيطة اختم تصريحاته قائلًا: "ستكون هناك راحة تامة لدى اللاعبين، قبل موعد الذهاب لاستاد القاهرة، وهناك حالة من التفاؤل والثقة تحيط بالفريق وتسيطر على اللاعبين".

منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.