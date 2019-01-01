حازم إمام: رمضان صبحي لديه حل لمشكلة كبيرة والبدري غير واقعي

المنتخب المصري أدائه غير مقتنع حتى الآن مع حسام البدري

يرى حازم إمام؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن المنتخب المصري بقيادة حسام البدري، يعاني من مشكلة كبيرة ألا وهي عدم وجود صانع ألعاب مميز، رافضًا تبرير الأداء المتراجع بتوقف الدوري.

الفراعنة استهلوا مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 بالتعادل أمام كينيا بهدف لكل منهما، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتستعد كتيبة البدري حاليًا لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات أمام جزر القمر، في 18 من الشهر الجاري.

وقال إمام، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم": "مباراة جزر القمر معتمدة على حالة اللاعبين وروحهم المعنوية، لأن البدري لن يتمكن من تغيير طريقة اللعب في يومين، وبعد ذلك يجب أن نبحث عن حل، لأننا لو دخلنا البطولة الأفريقية بنفس الطريقة الحالية، سيكون لدينا مشكلة كبيرة".

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وأضاف: "سبب المشكلة أن مصر ليس لديها لاعب رقم 10 الذي يمر ويسدد ويتميز بالسرعة، لعبنا كله متوقف على عبد الله السعيد، وهو الآن أدائه أصبح بطيئًا، وهذا طبيعي، لذلك يجب أن نبحث عن بدائل".

الثعلب الصغير تابع: "مصر حاليًا ليس لديها لاعب رقم 10، صانع الألعاب المهاري، يعوض ما نعانيه حاليًا إلا إذا فكر البدري في رمضان صبحي، أعتقد أنه هو الأقرب إذا لعب في قلب الملعب وليس الأطراف، نحتاج للاعب سريع ولا تنقطع منه الكرة".

وعن تبرير البدري التعادل أمام كينيا بتأثر اللاعبين بتوقف الدوري، علق نجم الفراعنة الأسبق: "المنتخب الأولمبي كذلك ظروفه نفس ظروف المنتخب الأول، ويقدم أداءً جيدًا، لكن أي مدير فني يدافع عن لاعبيه وهذا جيد، لكنه غير واقعي، فهناك فارق كبير بين الأولمبي والمنتخب الأول رغم نفس الظروف، لا أريد الضغط على لاعبي البدري، لكن المؤكد أن هناك مشاكل في الأداء".

يذكر أن المنتخب المصري خاض مع البدري مباراتين وديتين قبل أن يبدأ التصفيات، أمام بوتسوانا وليبيريا، وفاز في كلتيهما بهدف وحيد بصعوبة.

أما المنتخب الأولمبي فنجح في التأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا مصر 2019 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويستعد لمواجهة جنوب أفريقيا بعد غدٍ الثلاثاء.