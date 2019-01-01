متعب يوضح سبب رفضه العمل مع البدري بالمنتخب والأخير: كنت أحافظ عليه

مهاجم الأهلي الأسبق رفض تولي منصب مدير المنتخب المصري

أوضح عماد متعب؛ مهاجم الأهلي المصري الأسبق، سبب رفضه العمل في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مؤكدًا أن منصب مدير الفراعنة عُرض عليه من قبل محمد فضل؛ عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم.

يتولى حاليًا محمد بركات منصب مدير المنتخب المصري، بعد تفضيلات بينه وبين عديد الخيارات الأخرى من بينها متعب.

وقال متعب، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "ربما كان هناك اختلاف في وجهات النظر بيني وبين البدري عندما كان مديرًا فنيًا، لكنه وله كل الاحترام والتقدير وكامل الحرية في اتخاذ القرار كمدير فني للأهلي، أنا اعتزلت للظروف وأنا غاضب، ومن المؤكد أن البدري أيضًا غاضب مني، لأنني صرحت ببعض التصريحات حول اختلافنا".

وأضاف: "عندما فاوضوني لتولي منصب مدير المنتخب في جهاز البدري، أردت أن أرفع الحرج عن المدرب، لأن وجودنا سويًا يفتح مجالًا لاصطياد البعض في الماء العكر وافتعال الأزمات، وهدفنا هو مصلحة منتخب مصر، ورغم ترحيب البدري إلا أنني أردت أن يعمل هو بأريحية".

البدري: أنا الأقرب لمعايير منتخب مصر ولهذا استدعيت كهربا وعودة وردة مشروطة

ورد المدير الفني لمنتخب الفراعنة: "متعب كادر مميز قادم ونجم كبير اعتز به كثيرًا، بعيدًا عن أي شيء أحبه على المستوى الشخصي، ولم أعمل معه فقط في الفريق الأول للأهلي بل وهو 17 عامًا و19 عامًا، وكان بالنسبة لي لاعبًا مهمًا للغاية وله معزة خاصة عندي، لكن عندما أكون مدربًا فهناك بعض الأوقات تكون صعبة على اللاعب والمدرب هو من يتحملها، وهنا المدرب لا بد عليه أن يتحمل المسؤولية، لأنه من المستحيل أن يكون لاعب له تاريخ كبير والمدرب لا يحافظ عليه، حتى أن المدرب أحيانًا يحافظ على اللاعب على حساب نفسه، وهذا حدث مع كثير من النجوم".

واختتم: "طوال عمري لم أغضب من متعب، والأيام تثبت أن وجهة نظري هي المحافظة على متعب، ويس وحده بل عديد النجوم حافظت عليهم على حساب نفسي، لكن لتقديري لهم ولتاريخهم، كان عليّ أن أقدرهم".

يذكر أنه من المقرر أن يخوض البدري أول مباراة رسمية له في 14 من نوفمبر المقبل أمام كينيا و18 من الشهر نفسه أمام جزر القمر، خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.