الجماهير المصرية من ستاد القاهرة: "لم تكونوا رجالًا"

جماهير مصر تعبر عن غضبها ضد لاعبي الفراعنة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرصت الجماهير المتواجدة في ملعب ستاد القاهرة، على توجيه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية، على يد جنوب إفريقيا، بعد الخسارة في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.

وقامت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة، برفع لافتة مكتوب عليها جملة "لم تكونوا رجالًا".

ليس هناك طريقة أجمل من هذه لتعلن بها وصولك إلى ملعب المباراة 🇿🇦😍



الأولاد وأغانيهم المعتادة لإضافة الحماس قبل المواجهة مع نيجيريا 🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/vkBVsTcuU3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

جاء ذلك لإبداء غضب الجماهير من لاعبي منتخب مصر، بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفراعنة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.

الجماهير المصرية تواجدت في ملعب ستاد القاهرة، من أجل مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا، في دور الربع نهائي بكأس أمم إفريقيا.