كأس أمم أفريقيا

الجماهير المصرية من ستاد القاهرة: "لم تكونوا رجالًا"

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جماهير مصر تعبر عن غضبها ضد لاعبي الفراعنة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرصت الجماهير المتواجدة في ملعب ستاد القاهرة، على توجيه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية، على يد جنوب إفريقيا، بعد الخسارة في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.

وقامت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة، برفع لافتة مكتوب عليها جملة "لم تكونوا رجالًا".

جاء ذلك لإبداء غضب الجماهير من لاعبي منتخب مصر، بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفراعنة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.

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