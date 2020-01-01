تقرير إيطالي: روبيرتو دافيرسا يرفض تدريب مصر

المدرب الإيطالي رفض عرضًا مغريًا لتدريب الفراعنة

حاول الاتحاد المصري لكرة القدم إقناع الإيطالي روبيرتو دافيرسا؛ المدير الفني السابق لبارما الإيطالي، تولي المسؤولية الفنية للمنتخب المصري إلا أن محاولات مسؤوليه باءت بالفشل.

الاتحاد المصري بعد أن حاول عدة محاولات مع مدربين أجانب ومحليين، أعلن تعاقده مع حسام البدري؛ المدير الفني الحالي للفراعنة، في سبتمبر 2019، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

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ووفقًا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي فإن دافيرسا رفض عرض الفراعنة، رغم أنه عُرض عليه عرضًا مغريًا لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح الموقع الإيطالي أن دافيرسا من المتوقع أن يتولى المسؤولية الفنية لأحد فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مشيرة إلى أن اسمه مرتبط بفريقي كروتوني وتورينو.

يذكر أن المنتخب المصري يستعد لخوض مباراتين أمام منتخب توجو في 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان الفراعنة قد خاضوا مباراتين من قبل في التصفيات أمام كينيا، وتعادلوا 1-1، ثم أمام جزر القمر 0-0.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، خلف كينيا صاحبة الوصافة برصيد نقطتين أيضًا، وجزر القمر صاحبة الصدارة بأربع نقاط.