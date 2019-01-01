منتخب مصر الأوليمبي يخضع لكشف المنشطات في معسكر أمن إفريقيا

المنتخب الأوليمبي يستعد لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

واصل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي تدريباتهم استعدادا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عاما، في مصر التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من مالي وغانا والكاميرون، حيث ستقام مبارياتها على أرض ستاد القاهرة.

والمجموعة الثانية ضمن كلًا نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، حيث تستضيف مباريات هذه المجموعة ستاد السلام.

وخضع لاعبو منتخب مصر في تدريبات أمس الجمعة لاختبار المنشطات ضمن البرنامج الموضوع لهم في معسكر الفراعنة الصغار.

واستمر معسكر منتخب مصر في العين السخنة بسبب عدم جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة التدريبات الخاصة بهم.

تقام البطولة يوم 8 نوفمبر الجاري حتى 22 من نفس الشهر، بمشاركة الـ8 منتخبات حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.