رمضان صبحي: صعودنا لأولمبياد طوكيو طبيعي وشكرًا للجمهور

قائد الفراعنة يفصح عن رسالته لتحفيز اللاعبين قبل نهائي أفريقيا

يرى رمضان صبحي؛ قائد منتخب مصر الأوليمبي، أن صعود الفراعنة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 أمر طبيعي، موضحًا أن أعينهم منذ اليوم الأول كانت على لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

أحفاد الفراعنة حصدوا اللقب بعدما تغلبوا على كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية، على استاد القاهرة الدولي. (طالع تقرير المباراة)

المنتخبان نجحا في حجز مقعديهما في أولمبياد طوكيو 2020، الفراعنة على حساب جنوب أفريقيا بالفوز بثلاثية نظيفة في قبل النهائي، أما كوت ديفوار ففازوا أمام غانا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وقال رمضان، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "الحمد لله، كان لا بد أن نحصد اللقب، قلت للاعبين أننا نجحنا في الصعود للأولمبياد وهذا أمر جيد للغاية، لكن البطولة على أرضنا والأولمبياد ليست هدفنا الوحيد وصعودنا طبيعي، اللقب الهدف الأكبر".

وأضاف: "كنا رجالًا في الملعب، أشكر الجمهور على مساندتنا، والحمد لله على الفوز باللقب".

وعن سر الاحتفال بقناع "بيلا تشاو"، أوضح: "في كل مباراة نجتمع أنا واللاعبون في غرفتي بالفندق، ونتفق على طريقة احتفال معينة، والليلة اجتمعنا على هذا القناع، لأننا قدمنا لخطف اللقب".

يذكر أن لقب الليلة هو أولى ألقاب الفراعنة في هذه البطولة، وكذلك هو أول منتخب عربي ينال هذا اللقب.