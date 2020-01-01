شوقي غريب يكشف عن حارس مرمى مصر في أولمبياد طوكيو 2020

المنتخب المصري تحت 23 عامًا تأهل للأولمبياد

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن خططه الخاصة بمركز حراسة المرمى في الفريق خلال أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها المنتخب المصري بعد فوزه بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 2019 التي أقيمت في القاهرة.

وأوضح غريب أنه قرر ضم حارس مرمى منتخب مصر الأول لقائمته في الأولمبياد في حال استمرت عدم مشاركة حراس مرمى المنتخب الشباب في مباريات أنديتهم في الدوري المصري.

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جاء ذلك خلال تصريحات المدير الفني لقناة أون تايم سبورت 1، إذ قال "أعلن بوضوح أن عدم مشاركة أي حارس مرمى من الشباب مع ناديه في الدوري المصري يعني الاستعانة بحارس مرمى منتخب مصر الأول في الأولمبياد".

"سأضم تحديدًا حارس مرمى المنتخب المصري الذي سيعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خلال مباريات تصفيات أمم أفريقيا القادمتين أمام توجو وكينيا".

أضاف "قائمة المنتخب الأولمبي المبدئية ضمت حراس المرمى الشباب بجانب 3 من حراس مرمى المنتخب الأول ومعهم محمود جاد حارس مرمى إنبي".

وعن موقف النجم محمد صلاح من اللعب في الأولمبياد، قال غريب "نحن ضممنا اسم محمد صلاح كلاعب كبير وشخصية مهمة، لكن القرار يبقى معتمدًا على ناديه ليفربول والذي لم يحسم موقفه بعد".

أتم "المنتخب الفرنسي استدعى كيليان مبابي رغم رفض باريس سان جيرمان، فيما رحب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بانضمام سيرجيو راموس لقائمة المنتخب الإسباني".