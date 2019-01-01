منتخب مصر: استقرينا على القائمة الأولية لكأس الأمم والإعلان خلال ساعات

ساعات وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن هاني رمزي، المدرب المساعد للمنتخب المصري، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي، أجييري استقر على القائمة الأولية للفراعنة التي تخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المنتخب المصري، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها الشهر القادم في مصر.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "الجهاز الفني للمنتخب استقر بالفعل على القائمة الأولية والتي تضم 25 لاعباً، وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات".

وواصل: "سيتم الإعلان عن القائمة، عن طريق الموقع الرسمي لاتحاد الكرة وصفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن يتم تسليمها إلى مدير المنتخب".

وتابع: "ستشهد القائمة بعد ذلك استبعاد لاعبان، من أجل القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم، يوم 21 يونيو".

الاتحاد الإفريقي اختار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان الأحد المقبل.. هذا الحكم هو من أدار لقاء الترجي والأهلي في نهائي دوري الأبطال خلال النسخة الماضية والذي انتهى بفوز الترجي بثلاثية نظيفة. 🏁 pic.twitter.com/9h6Vx0v4iF — جول مصر (@goaleg) May 20, 2019

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب المصري البطولة يوم 21 يونيو على استاد القاهرة، امام زيمبابوي.

الجدير بالذكر ان الفراعنة يتواجدون في المجموعة الأولي برفقة كلاً من زيمبابوي، وأوغندا والكونغو الديموقراطية.