أحمد فتحي: لا أحب كلمة القائد.. الاحترام والالتزام أهم

البدري اختار ظهير الأهلي لحمل شارة قيادة الفراعنة أمام بتسوانا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد فتحي؛ ظهير أيمن منتخب مصر والأهلي، أنه لا يتعامل مع لاعبي الفراعنة بمبدأ أنه قائد الفريق، موضحًا أنه إذا تواجد الاحترام بين الجميع فالأمور ستسير بشكل جيد.

حسام البدري؛ المدير الفني للفراعنة، أعلن أن الاختيار وقع على فتحي لحمل شارة القيادة خلال اللقاء الودي المقبل أمام بتسوانا، المقرر إقامته بعد غدٍ الإثنين.

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وقال ظهير الفراعنة، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورتس": "اللاعبون ليسوا صغارًا، لكن لا بد أن يكون هناك حالة من الالتزام والتركيز على هدفنا لنحققه، لا بد أن يكون الجميع أعينهم على هدف واحد، وفي الأخير كلنا أخوة وليس هناك مشكلات".

وأضاف: :أنا لا أحب فكرة القائد ولا أتعامل وفق ذلك، نتعامل كلنا باحترام، وبذلك كل شيء يسير على ما يرام".

وعن المعسكر، أوضح: "الظروف جيدة، نخوض تدريبات بشكل جيد، نتمناها مرحلة موفقة لنا وللجهاز الفني الجديد، وأن ننجح في مهمتي تصفيات كأس أفريقيا والمونديال".

يذكر أن الفراعنة يستعدون لاستهلال مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، بمواجهة كينيا في 11 من نوفمبر المقبل.