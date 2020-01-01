وفاة المدرب التاريخي لمنتخب ليبيا

بيلا قوتل المدرب المجري الأول في تاريخ ليبيا

توفى مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم سابقًا المجري بيلا قوتل، في العاصمة بودابست.

قوتل الذي قاد منتخب ليبيا في نهائيات بطولة أمم إفريقيا، التي أقيمت عام 1982 في العاصمة طرابلس، والتى وصلت خلالها ليبيا إلى المباراة النهائية أمام غانا، وفازت غانا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المجرى الراحل بيلا هو أول مدرب من المجر يشرف على تدريب منتخب ليبيا.

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أول تجربة له في ليبيا كانت عن طريق نادي الهلال في موسم 1977-1978، الجيل الذي تتواجد به أسماء كبيرة في كرة القدم الليبية.

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ثم عاد بعد قرابة أربعة سنوات لقيادة المنتخب الليبي وكان أول استحقاق له هو الظهور في كأس أفريقيا بطرابلس.

هذا الاسم يعد من أبرز المدربين الذين قادوا المنتخب الليبي عبر التاريخ، جاء في ظروف صعبة واستطاع تكوين منتخب قوي وظهر بشكل مميز في نهائيات كأس إفريقيا في عام 1982، رغم السنوات العجاف التي كانت تعيشها كرة القدم الليبية، حيث كان نظام الراحل معمر القذافي قد قرر وقف كرة القدم منذ عام 1979 وحتى 1982.

هذا المدرب حقق تاريخ كبير لم يتكرر حتى الآن بوصوله للدور النهائي في كأس إفريقيا، ودرب أسماء كبيرة أبرزها فوزي العيساوي وعبدالرزاق جرانة وغيرهم، رغم مغادرته لليبيا لم تنقطع علاقته وكان في تواصل دائم مع النجوم الذين أشرف على تدريبهم ودائما ما كان مهتمًا بأخبار كرة القدم الليبية ويعتبر فترة تدريب المنتخب الليبي من أروع فتراته.

نجوم كرة القدم و الوسط الرياضي في ليبيا تفاعلوا مع هذا الحدث واسترجعوا ذكرياته .