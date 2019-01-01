فيديو - عفيف والمعز يمنحان التفوق لقطر أمام عمان
حقق المنتخب القطري الفوز أمام نظيره العماني بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
العنابي لم يستغرق سوى ثلاث دقائق حتى يزور شباك ضيفه، حيث أرسل يوسف عبد الرزاق عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع حتى وصلت إلى القادم من الخلف أكرم عفيف، ليضعها في الشباك مباشرةً.
مع بداية الشوط الثاني، تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ضربة جزاء واضحة للمنتخب العماني، إثر لمس المدافع عبد الكريم حسن للكرة داخل المنطقة بيده.
وعادت عمان بالتعادل في الدقيقة 64 بمهارة فردية وقتالية رائعة من المنذر العلوي، الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب، ومر بها من الجميع رغم سقوطه ثم سيطر على الكرة ونهض إلى داخل المنطقة، ثم سددها قوية في مرمى سعد الشيب.
التقدم عاد للأدعم من جديد في الدقيقة 71 بعدما مرر أكرم عفيف الكرة إلى المعز علي داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير قوية على يمين الحارس.
فيديو : اهداف المباراة :#منتخبنا_الوطني يفوز 2 - 1 على #عمان ضمن تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا2023 .. #قطر_عمان .. #كلنا_قطر pic.twitter.com/rKlm51Yvhv— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 15, 2019
الفوز رفع رصيد قطر إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيها عمان، التي خاضت ثلاث مباريات فقط بالتصفيات، مقابل أربعة للأدعم.