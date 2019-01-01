المعز علي وأكرم عفيف على رأس قائمة قطر في خليجي 24

23 لاعبًا في قائمة الأدعم

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز؛ المدير الفني لمنتخب قطر، قائمة الأدعم استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس الخليج "خليجي 24".

قطر تستضيف البطولة الخليجية في الفترة من 26 من نوفمبر الجاري وحتى الثامن من ديسمبر المقبل.

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وشهدت القائمة ضمن 23 لاعبًا هم:

سعد الشيب - بيدرو كوريا - سالم الهاجري - طارق سليمان - عبد الكريم حسن - خوخي بوعلام - حسن الهيدوس - أكرم عفيف (السد)، بسام الراوي - كريم بوضياف - المعز علي - إسماعيل محمد - محمد مونتاري (الدحيل)، أحمد فتحي - يوسف عبد الرزاق - محمد صلاح النيل - فهد شنين - مصعب خضر (العربي)، عبد العزيز حاتم - فهد يونس (الريان)، المهدي علي (الغرافة)، عبد الله الأحرق (الأهلي) ومحمد البكري (الشحانية).

الأدعم أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات واليمن والعراق، أما المجموعة الثانية فتضم عمان والسعودية والكويت والبحرين.

وتستهل كتيبة سانشيز مشوارها بملاقاة العراق في 26 من الشهر الجاري، ثم اليمن في يوم 29 ثم الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل في ختام دور المجموعات.