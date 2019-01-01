خاص جول - سانشيز عن عودة عبد الكريم حسن لقطر: خليجي 23 السبب

الأدعم أعاد مدافع السد بعدما استبعده إثر الإيقاف

أوضح الإسباني فيليكس سانشيز؛ المدير الفني لمنتخب قطر، ما دفعه للعودة لاستدعاء عبد الكريم حسن؛ مدافع السد، للمشاركة مع الأدعم في كأس الخليج "خليجي 24".

الإسباني كان قد استبعد المدافع من معسكر العنابي الأخير، الذي شهد مواجهة أفغانستان بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على إثر قرار إيقافه من قبل مسؤولي الزعيم.

المعز علي وأكرم عفيف على رأس قائمة قطر في خليجي 24

مسؤولو السد أوقفوا اللاعب على إثر تصرفه غير اللائق تجاه الحكم في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي، وهو ما عرضه للطرد، وأدى لهزيمة فريقه برباعية مقابل هدف وحيد.

وقال سانشيز، خلال تصريحات خاصة لمراسل "جول GOAL": "عبد الكريم كان يعلم أنه معنا في خليجي 24، فقد كنا سعداء بما قدمه خلال النسخة الماضية من البطولة، ومن المؤكد أنه سيقدم معنا بطولة مميزة في النسخة الحالية، هو يتطلع لذلك".

الأدعم أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات واليمن والعراق، أما المجموعة الثانية فتضم عمان والسعودية والكويت والبحرين.

وتستهل كتيبة سانشيز مشوارها بملاقاة العراق في 26 من الشهر الجاري، ثم اليمن في يوم 29 ثم الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل في ختام دور المجموعات.

يذكر أن المنتخب القطري كان قد ودع النسخة الماضية من البطولة الخليجية من دور المجموعات، بالفوز أمام اليمن 4-0، ثم الهزيمة أمام العراق 2-1، ثم التعادل أمام البحرين 1-1.