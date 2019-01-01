تصفيات المونديال | فيديو - هاتريك السومة يمنح سوريا الصدارة وفوز لبنان

مهاجم الأهلي السعودي يقود نسور قاسيون للفوز برباعية أمام غوام

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

خطف المنتخب السوري صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بعدما حقق الفوز أمام غوام برباعية نظيفة، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم بمدينة دبي الإماراتية، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

التهديف افتتحه عمر السومة في الدقيقة الثالثة من رأسية قوية بعدما استقبل عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة، أضاف السومة الهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، فاجأت الحارس وسكنت الزاوية الضيقة على يمينه.

السومة أحرز الهدف الثالث له ولنسور قاسيون في الدقيقة 83 بعدما استلم كرة على حدود منطقة الجزاء ثم توغل وسددها مرة أخرى في الزاوية الضيقة للحارس.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل محمود المواس الهدف الرابع من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد نسور قاسيون إلى النقطة التاسعة ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، مستغلًا تعادل الصين (7 نقاط) أمام الفلبين (4 نقاط).

أما غوام فيتذيل جدول الترتيب دون أي رصيد من النقاط بعدما تلقى أربع هزائم.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، فاز المنتخب اللبناني أمام نظيره السريلانكي بثلاثية نظيفة، على ملعب مجمع الكلية الملكية الرياضي.

حسن معتوق تقدم لمنتخب شجرة الأرز في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، ومن جزائية أخرى، أضاف هلال الحلوة الهدف الثاني.

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق، أحرز الحلوة الهدف الثالث بعدما توغل إلى داخل منطقة الجزاء بمهارة فردية ثم سدد الكرة قوية على يمين الحارس.

الفوز رفع رصيد لبنان إلى النقطة السادسة في المركز الثالث بالمجموعة الأخيرة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، فيما تأتي سريلانكا في المركز الأخير دون أي نقاط.